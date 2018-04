France : nouvelle érosion du climat des affaires en avril

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le climat des affaires en France s'est détérioré en avril pour le quatrième mois consécutif, mais reste à un niveau élevé, a indiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) mardi.

L'indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchande, a perdu un point, pour s'établir à 108, confirmant une lente érosion depuis le début de l'année. Il demeure néanmoins bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100), a précisé l'Insee.

Le climat des affaires s'est notamment dégradé dans le commerce de détail (-3 points) et dans l'industrie (-1 point). Il est stable dans les services et dans le bâtiment. L'indicateur du climat de l'emploi a également faibli, perdant deux points après avoir atteint en mars un plus haut depuis juillet 2011, selon l'Insee.

