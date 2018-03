France : ralentissement des créations d'entreprises en février

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus a augmenté en février, mais plus faiblement qu’en janvier, +0,5 % après +2,7 %, en donnéescorrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, a annoncé l'Insee. 55 552 sociétés ont vu le jour. Les créations d’entreprises classiques ont rebondi (+1,5 % après –0,5 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs se sont repliées (–0,9 % après +7,3 %).