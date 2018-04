Bourse de Francfort : Francfort boucle dans le rouge (Dax -0,52%) une semaine mouvementée

BERLIN (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en baisse vendredi, le Dax cédant 0,52% dans un marché à nouveau sous tension après une nouvelle salve de menaces commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Au terme d'une semaine mouvementée marquée notamment par un rebond de 2,9% jeudi, l'indice vedette a reculé de 63,92 points, à 12.241,27 points. Le MDax des valeurs moyennes a terminé en baisse de 0,13% à 25.646,49 points.

Les craintes d'une escalade du conflit commercial ont regagné la place Francfortoise après que le président Donald Trump eut menacé d'imposer des taxes douanières supplémentaires à l'encontre de la Chine.

Pékin a de son côté assuré ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Sur la semaine, le Dax affiche une hausse de 1,19%, même s'il reste en repli de 5,24% depuis le 1er janvier.

"Les commentaires du président américain Trump font que les marchés continuent à jouer les montagnes russes", souligne Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Du côté des données macroéconomiques, un nouvel indicateur est venu s'ajouter à la liste de plus en plus longue de signaux préoccupants pour le bulletin de santé de la première économie européenne.

La production industrielle allemande, attendu en rebond, s'est nettement repliée en février, de 1,6% sur un mois, après avoir stagné en janvier.

Sur le front des valeurs, les constructeurs automobiles allemands ont évolué en ordre dispersé, craignant de plus en plus d'être pris entre deux feux de tarifs punitifs: BMW a fini en hausse de 0,30% à 88,97 euros, alors que Daimler (-0,96% à 65,33) et Volkswagen (-1,27% à 165,00 euros) ont reculé.

BMW et Daimler, bien qu'allemands, seraient parmi les entreprises les plus touchées par l'application de taxes douanières chinoises sur les importations américaines, a révélé une étude publiée jeudi, et dont la presse allemande s'est fait l'écho vendredi.

Lufthansa a enregistré la plus forte hausse du Dax sur la séance (+2,01 % à 26,35 euros), bénéficiant toujours d'une recommandation à l'achat des analystes d'UBS, avec un objectif de cours fixé à 31,70 euros.

Deutsche Telekom a fini à l'équilibre (-0,04% à 13,45 euros). L'opérateur allemand a annoncé avoir conclu une phase de modernisation du réseau internet (100 Mbit/s) pour près de 500.000 foyers, dans une Allemagne régulièrement critiquée pour la lenteur de ses connections internet.

