Francfort en baisse, sur les traces de Wall Street (Dax:-0,37%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en territoire négatif mercredi dans la matinée, l'indice vedette Dax cédant 0,37% dans le sillage du recul de Wall Street.

Vers 08H50 GMT, le Dax perdait environ 45 points, à 12.445,01 points. Le MDax des valeurs moyennes glissait de 0,35% à 26.242,36 points.

"Les marchés actions baissent après le discours du nouveau chef de la Fed Jerome Powell", estime Milan Cutkovic, analyste d'AxiTrader.

Les investisseurs ont interprété sa courte première prise de parole mardi "comme le signal (qu'il y aura) quatre hausses de taux cette année", contre trois certaines jusqu'ici. "Cette réaction montre que les investisseurs restent nerveux et que les craintes autour des taux sont biens présentes", conclut M. Cutkovic.

La place Francfortoise continuait ainsi le mouvement de correction entamé mardi.

Les investisseurs attendaient par ailleurs de connaître le taux de chômage allemand au mois de février à 09H00 GMT, attendu stable à 5,4% par le consensus d'analystes du fournisseur de services Factset.

Sur le Dax, Deutsche Börse était en tête avec un gain de 1,24% à 109,95 euros.

Les valeurs automobiles évoluaient en ordre dispersé après une décision de justice la veille ouvrant la voie à de possibles interdictions de circulation des véhicules diesels les plus anciens dans les villes allemandes.

Daimler avançait de 0,14% mais BMW reculait de 0,09% à 87,62 euros et Volkswagen de 1,02% à 162,38 euros.

Bayer tombait en bas de tableau (-3,02% à 95,14 euros) malgré un bilan financier solide en 2017, exercice marqué par les préparatifs de la fusion avec l'américain Monsanto, escomptée au deuxième trimestre de cette année.

Ses prévisions pour 2018 ont déçu, selon les analystes d'Equinet et de Berenberg. Pour l'année en cours, le groupe table sur un chiffre d'affaires d'"environ 35 milliards d'euros", à peu près stable sur un an, et sur un résultat brut d'exploitation (Ebitda) hors éléments exceptionnels en hausse d'environ 5%, le tout à prix constants.

