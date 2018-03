Bourse de Francfort : Francfort en hausse malgré les doutes (Dax +0,33%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en hausse modérée jeudi dans la matinée (Dax: +0,33%), galvanisée par des annonces en provenance des entreprises allemandes malgré la persistance de l'inquiétude concernant les tensions commerciales.

Vers 08H35 GMT, le Dax progressait de 41 points, à 12.278,47 points, et le MDax des valeurs moyennes de 0,44% à 25.794,32 points.

"Les marchés d'actions restent nerveux et il faut donc s'attendre à court terme à une consolidation entre 12.000 et 12.500 points" pour le Dax, estime Milan Kutkovic, analyste d'AxiTrader, soulignant que "la crainte d'une possible guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine freine la récente reprise" du marché.

La place Francfortoise avançait toutefois, portée par la saison des résultats d'entreprises.

Sur le Dax, le géant de la réassurance Munich Re (+1,48% à 184,60 euros) tirait la cote après l'annonce de ses ambitions pour 2018, alors que son bilan financier pour 2017 était déjà en grande partie connu.

Le groupe vise un bénéfice net compris entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros pour l'exercice en cours. Pour 2017, il avait un temps prévu jusqu'à 2,4 milliards d'euros de bénéfice, mais avait dû revoir à la baisse ses ambitions en raison d'une lourde perte liée aux catastrophes naturelles.

Le groupe avait indiqué début février avoir généré l'an dernier un bénéfice net part du groupe de 375 millions d'euros, soit son plus mauvais résultat depuis la perte de près d'un milliard d'euros essuyée lors de l'exercice 2005.

L'entreprise a aussi annoncé avant bourse jeudi un programme de rachat d'actions pour 1 milliard d'euros, ce qui a enthousiasmé les opérateurs.

Le groupe aérien Lufthansa s'adjugeait 1,07% à 26,48 euros. Le géant européen du transport aérien a publié comme attendu un nouveau bénéfice net record -de 2,36 milliards d'euros- en 2017, exercice marqué par la fin d'un long conflit avec ses pilotes et la disparition de son rival Air Berlin.

Il va proposer à ses actionnaires un dividende en hausse de 60% sur un an, à 0,80 euro par titre. Pour 2018, Lufthansa table sur un bénéfice "légèrement inférieur", alors que les coûts de kérosène devraient être supérieurs d'environ 700 millions d'euros à ceux de 2017.

Deutsche Bank prenait 0,30% à 12,75 euros. Le gestionnaire de fortune français Tikehau Capital a annoncé mercredi vouloir participer à hauteur de 250 millions d'euros à l'entrée en Bourse de sa filiale DWS, rapporte le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Vonovia cédait 0,18% à 38 euros. Le numéro un allemand de l'immobilier a publié le chiffre définitif de son offre de rachat de l'autrichien Buwog pour quelque 5 milliards d'euros. Il a récolté 73,8% des actions de son concurrent, soit bien plus que le seuil de 50% plus une action, nécessaire à la poursuite de la transaction.

Il donne un nouveau rendez-vous aux actionnaires qui souhaiteraient encore apporter leurs titres, fixé au 18 juin.

Sur le MDax, K+S gagnait 2,15% à 23,73 euros. Le fabricant de sel et d'engrais a publié un bilan financier 2017 meilleur que celui de 2016, avec un chiffre d'affaires de 3,63 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 145 millions d'euros.

esp/mcj