Francfort fait durer la pause (Dax: -0,34%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort reculait mercredi matin, le Dax cédant 0,34% dans un marché prudent à l'avant-dernier jour d'une nouvelle session de négociations pour doter l'Allemagne d'un gouvernement.

Vers 08H20 GMT, l'indice vedette se repliait de 0,34% à 13.340,25 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes cédait 0,52% à 26.985,81 points.

A Berlin, pour sortir le pays de l'impasse, les tractations dureront jusqu'à jeudi pour déterminer si un gouvernement de coalition peut être formé entre les conservateurs de la chancelière (CDU), ses alliés bavarois de la CSU et les sociaux-démocrates du SPD.

"L'absence de rendez-vous (économique ce mercredi, NDLR) pousse les investisseurs à jouer de prudence avec de bonnes perspectives à court terme, notamment la prochaine saison des résultats qui s'annonce positive", analyse Milan Cutkovic, d'Axi Trader.

Du côté des valeurs, l'équipementier automobile et fabricant de pneus Continental faisait la course en bas de tableau, cédant 0,96% à 248,40 euros. Le groupe essuie des prises de bénéfices après avoir attiré tous les regards en fin de séance mardi après des informations de presse sur des projets de réorganisation du groupe.

Tout en soulignant qu'aucune décision n'a été prise, l'agence Bloomberg a évoqué notamment le scénario de la création d'une holding et la mise en Bourse des divisions les plus lucratives comme celle des pneumatiques, ainsi que le rapprochement de certaines de ses activités avec celles de concurrents.

Continental a par ailleurs annoncé mardi soir des résultats provisoires pour 2017: un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros à périmètre et taux de change constants et une marge opérationnelle ajustée 10,8%. Pour 2018, il vise quelque 47 milliards d'euros de recettes et environ 10,5% de marge ajustée.

L'énergéticien EON (-1,21% à 8,91 euros), Infineon Technologie (-1,00% à 24,68 euros) et le groupe de médias ProSiebenSat1 (-1,09% à 29,11 euros) signaient les plus mauvaises performances de ce début de séance sur le Dax.

Du côté des rares valeurs dans le vert, Deutsche Bank (+2,61% à 15,51 euros) remontait la pente après l'annonce vendredi d'un avertissement sur résultats qui avait fait chuté son titre de 5,16%.

Enfin, le groupe aérien Lufthansa avançait de 1,50% à 30,55 euros, bénéficiant d'une recommandation de Credit Suisse à "surperformer" avec un objectif de cours de 36,93 euros.

