Francfort finit en nette hausse (Dax: +1,57%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en nette hausse, le Dax gagnant 1,57%, dans le sillage de Wall Street, soutenue par le recul de l'euro après la publication du baromètre sur le moral des investisseurs allemands, en baisse pour avril.

L'indice vedette a gagné 194,16 points pour terminer à 12.585,57 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté terminé en hausse de 1,40% à 25.895,53 points.

A New York, le Dow Jones progressait de près de 1%, tiré par des résultats d'entreprises stimulants et des signaux encourageants sur l'économie américaine, qui éclipsaient une petite montée des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Le Dax a également été soutenu par la baisse de l'euro après la publication du baromètre de l'institut ZEW sur le moral des investisseurs allemands.

Cet indicateur particulièrement volatil est repassé nettement en territoire négatif en avril, à -8,2 points, sur fond de craintes de guerre commerciale et de conflit syrien, contre 5,1 points en mars et 17,8 points en février.

Il parvient ainsi à son plus bas niveau depuis novembre 2012, faisant également pire que le score négatif de juillet 2016 observé dans la foulée du vote sur le Brexit.

Du côté des valeurs, les constructeurs automobiles cotés sur le Dax ont tous enregistré une progression (Volkswagen +1,51% à 174,74 euros, Daimler +1,06% à 66,00 euros, BMW +0,62% à 91,22 euros). Ils ont été portés par l'annonce par la Chine qu'elle compte lever d'ici cinq ans les restrictions empêchant les constructeurs automobiles étrangers de détenir une participation majoritaire dans une entreprise du pays.

Le chimiste Bayer a gagné 2,76% à 100,68 euros après l'annonce lundi soir par le groupe de l'achat de 31 millions d'actions par le fonds d'investissement Temasek.

Deutsche Bank a pris 0,53% sur la séance, à 11,66 euros. La banque allemande aurait mis fin aux négociations pour vendre ses activités de vente au détail et de gestion de patrimoine en Inde à un repreneur privé, IndusInd Bank Ltd, selon l'agence Bloomberg.

L'établissement est actif en Inde depuis les années 1980 et y emploie plus de 12.000 personnes, la plupart dans des fonctions support de l'informatique. Contactée par l'AFP, Deutsche Bank n'a pas fait de commentaire.

Lufthansa a signé l'une des moins bonnes performances de l'indice (+0,37% à 27,01 euros). La part du gestionnaire d'actifs français Amundi est passée sous le seuil de 3% le 12 février, a annoncé mardi le groupe allemand.

