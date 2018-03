Francfort guette l'inflation américaine (Dax:+0,15%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort progressait à petit pas mardi en matinée, le Dax gagnant 0,15% dans un marché marquant une pause en cours de remontée et avant les chiffres d'inflation aux Etats-Unis.

A 08H20 GMT, l'indice vedette progressait de 18 points à 12.436,57 points et le MDax des valeurs moyennes 0,07% à 26.142,53 points.

"Le marché s'offre une pause après un bon début de semaine", a observé Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader

Mais l'après-midi pourrait réserver quelque turbulence après la communication du chiffre d'inflation américaine.

"Les taux d'intérêt se sont quelque peu détendus après la récente baisse de la croissance des salaires. Cependant, si l'inflation dépassait les attentes, les craintes d'une hausse plus rapide des taux aux Etats-Unis pourraient réapparaître et mettre les marchés boursiers sous pression", ajoute l'analyste.

Côté valeurs, les énergéticiens Eon (+4,41% à 9,30 euros) et RWE (+2.34% à 20,11 euros) continuaient à mener la danse en tête du Dax. Les deux groupes visent "fin 2019" pour boucler leurs spectaculaires échanges d'actifs, qui feront du premier un spécialiste de la production d'énergie et du second un géant des réseaux, tandis qu'ils précisaient leurs plans mardi matin devant la presse.

Avant de lancer ces grandes manoeuvres, RWE a annoncé mardi un bénéfice net de 1,9 milliard d'euros pour 2017, supérieur aux attentes, et Eon a annoncé lundi soir avoir dégagé son bénéfice net ajusté de 1,4 milliard d'euros, en hausse annuelle de 58%.

Volkswagen avançait de 0,57% à 159,48 euros. Le groupe automobile aux douze marques va détailler mardi ses ambitions pour l'année en cours, après avoir dégagé un résultat net de 11,4 milliards d'euros lors de l'année 2017. Le marché spécule par ailleurs sur une entrée en Bourse à venir de la division camions et bus.

Deutsche Bank progressait de 0,25% à 13,09 euros. Avant la mise en Bourse de DWS, sa filiale spécialisée dans la gestion d'actifs, les investisseurs ont réagi avec froideur au prix d'introduction en Bourse proposé dimanche soir, estimant que ce dernier devrait s'établir en bas de la fourchette, se situant entre 30 et 36 euros par action, selon la presse allemande.

Vonovia reculait de 0,49% à 38,38 euros. Le premier groupe immobilier allemand a pu ramasser 73,7% des actions de l'autrichien Buwog qu'il compte acquérir, selon les résultats préliminaires de l'offre publique d'achat publiés lundi soir.

