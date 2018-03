Francfort limite la casse (Dax:-0,25%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a terminé mercredi en légère baisse, le Dax perdant 0,25% sur fond d'inquiétudes persistantes pour le secteur technologique et sur le plan géopolitique.

L'indice vedette a lâché près de 30 points pour s'établir à 11.940,71 points, limitant toutefois ses pertes en deuxième partie de séance, tandis que le MDax des valeurs moyennes a reculé de 0,55% à 25.349,37 points.

Le bras de fer commercial engagé par les Etats-Unis contre la Chine et plusieurs partenaires commerciaux, pour réduire le déficit commercial américain, continue de jeter son ombre sur le marché à l'avant-veille d'un long week-end pascal.

Le Dax, qui avait perdu jusqu'à 1,7% en séance, avec un plus bas à 11.770,40 points, s'est néanmoins refait une petite santé dans l'après-midi après une ouverture en hausse de Wall Street, grâce à une révision en hausse de la croissance américain et malgré un nouveau recul des valeurs technologiques.

Dans ce contexte incertain, les valeurs défensives ont eu la faveur des investisseurs. Beirsdorf, le fabricant de la crème Nivea, s'est adjugé une hausse de 3,52% à 90,46 euros, finissant en tête du Dax devant le laboratoire Merck KGaA (+2,52% à 77,96 euros) et le lessivier Henkel (+2,01% à 106,50 euros).

La seconde plus importante valeur technologique, le fabricant de semi-conducteurs Infineon, a fini lanterne rouge avec une baisse de 4,01% à 21,56 euros.

L'éditeur de logiciels et spécialiste du cloud, SAP, a reculé lui de 0,42% à 84,42 euros.

Le fabricant de puces Dialog Semiconductor, coté lui sur l'indice des valeurs technologies TecDax, a dégringolé de 13,01% à 20,00 euros. L'analyste Karsten Iltgen, de Bankhaus Lampe, soupçonne le géant Apple de pouvoir se passer à terme de son fournisseur allemand en parvenant plus vite que prévu à développer ses propres puces, a rapporté DPA.

Les constructeurs automobiles allemands et éternels rivaux dans le haut de gamme, Daimler (-0,26% à 66,30 euros) et BMW (-0,29 % à 85,56 euros), n'ont guère profité de leur annonce mercredi en voulant réunir leurs services d'autopartage et d'autres formes de mobilité urbaine dans une société commune, pour viser une position de leader sur ce marché en plein essor.

BMW est par ailleurs visé par une première plainte en nom collectif déposée mardi devant un tribunal du New-Jersey et concernant les émissions de moteurs diesel équipant les modèles X5 et 335d commercialisées entre 2009 et 2013.

Deutsche Bank a de nouveau baissé, cette fois de 1,04% à 11,20 euros. La première banque allemande traverse une crise existentielle, avec le départ annoncé par la presse comme imminent de son patron, John Cryan, et ses difficultés à attirer un éventuel successeur.

Sur le TecDax, SMR Solar, qui livre des composants pour les panneaux photovoltaïques, a chuté de 11,07% à 47,40 euros, pâtissant du second dépôt de bilan en l'intervalle de dix mois de l'allemand Solarworld, un ancien fleuron de l'énergie solaire qui n'a pas résisté à la chute des prix sur le marché.

jpl/pb