Francfort rassurée par les discussions Chine-USA (Dax:+1,46%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort progressait nettement mardi en matinée, le Dax repartant dans le vert (+1,46%) après quatre séances de recul, alors que le dialogue noué entre les Etats-Unis et la Chine éloigne le spectre d'une guerre commerciale.

Vers 07H40 GMT, l'indice vedette avançait de 172,2 points à 11.959,54 points et le MDax des valeurs moyennes gagnait 1,21% à 25.439,30 points.

"Après un début de semaine difficile et un effondrement brutal (du Dax) à la clôture hier, le marché se redresse mardi matin grâce aux signaux positifs venus de Wall Street et d'Asie", note Milan Cutkovic, analyste marchés chez AxiTrader.

La confirmation venue lundi d'un dialogue entre les Etats-Unis et la Chine concernant le déficit commercial américain, qui avait conduit à une hausse à la Bourse de Wall Street, "donne aux marchés l'espoir qu'une guerre commerciale peut être évitée", écrit l'analyste.

Le marché allemand doit composer en même temps avec un euro plus fort. La monnaie unique s'approche lentement du cours d'1,25 dollar. "C'est la faiblesse actuelle du dollar qui pousse l'euro à la hausse", ajoute l'analyste.

L'euro plus fort explique en partie la baisse des prix des denrées importées en Allemagne de 0,6% sur un an pour le mois de février, s'agissant du "premier recul sur un an depuis octobre 2016", selon le communiqué mardi de l'Office fédéral Destatis.

Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance mardi de l'indice du moral des consommateurs pour la zone euro au mois de mars.

Côté valeurs, Deutsche Bank, qui avait démarré la séance sur un gain supérieur à 3%, progressait encore de 1,57%, à 11,36 euros, dans la foulée d'informations de presse sur la recherche d'un remplaçant au patron actuel John Cryan en raison des contre-performances à répétition de la banque.

Un différend oppose au sein de Deutsche Bank le patron britannique de 57 ans et son premier censeur, le président du conseil de surveillance Paul Achleitner, sur la stratégie à mener par la banque pour se sortir d'une série de contreperformances financières, a rapporté mardi le journal "Times" sur son site en ligne.

Interrogée par l'AFP, la banque a déclaré ne faire "aucun commentaire".

Commerzbank profitait de son côté d'un gain de 2,63% à 11,18 euros.

L'indice était mené par le fabricant de semi-conducteurs Infineon, qui gagnait 2,98% à 22,44 euro.

Lufthansa avançait de 0,82% après une note de la banque Bernstein ayant abaissé le cours cible de 33 à 30 euros, mais avec la classification de "surperformer" par rapport au marché.

