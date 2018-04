Francfort récupère de sa course de la veille (Dax:+0,06%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort avançait lentement mercredi, le Dax (+0,06%) faisant une pause après avoir bénéficié la veille de résultats d'entreprises et d'indicateurs américains stimulants, qui ont relégué les craintes géopolitiques au second plan.

A 07H20 GMT, l'indice vedette gagnait 7 points à 12.592,84 points et le MDax des valeurs moyennes progressait de 0,29% à 25.971,76 points.

Le Dax, qui était monté en début de séance jusqu'à 12.614,44 points avant de repasser légèrement sous les 12.600 points, affichait son plus haut niveau depuis la fin février. La veille, il avait grimpé de 1,57% sur la séance.

"La nette percée au-delà du seuil de résistance de 12.500 points fait dorénavant espérer un mouvement haussier vers le score rond de 13.000 points", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Signe de la bonne santé de l'économie et des caisses publiques en Allemagne, les quelque 2,3 millions d'agents de la fonction publique vont voir leurs émoluments revalorisés pour un total de 7,5% et en trois étapes jusqu'en 2020, selon un accord arraché dans la nuit de mardi à mercredi et annoncé par le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer.

Côté valeurs, les constructeurs évoluaient de manière dispersée sur le Dax après le coup de froid du marché automobile européen au mois de mars, avec une baisse de 5,3% sur un an intervenant après deux mois de hausse, selon les statistiques de l'association européenne ACEA.

Volkswagen gagnait 0,34% à 175,34 euros, en ayant fait mieux que le marché, avec une progression de 0,3%, pour renforcer sa position de numéro un sur le Continent. Au sein des douze marques du géant allemand, Audi baisse néanmoins de 9,1% quand la marque phare Volkswagen gagne 2,2%.

VW bénéficiait en outre d'une note de Barclays recommandant de surpondérer le titre tout en relevant le cours cible de 195 à 212 euros.

Chez les "premium" allemands, Daimler cédait 0,67% à 65,56 euros, après avoir vu ses ventes européennes reculer de 3,4%, avec ses marques Mercedes et Smart, toujours selon l'ACEA. Barclays a par ailleurs abaissé le cours cible du constructeur de 82 à 73 euros.

Son rival BMW (-0,14% à 91,08 euros) résistait mieux après une baisse de 5,8% des ventes de ses modèles incluant la marque Mini. Barclays a relevé le cours cible du munichois de 114 à 115 euros et recommandé de surpondérer le titre.

L'équipementier sportif Adidas avançait de 0,47% à 214,20 euros grâce à une note de JP Morgan relevant le cours cible de 195 à 200 euros.

Commerzbank perdait 0,39% à 10,83 euros, alors qu'une note de sa concurrente Deutsche Bank a abaissé le cours cible de 11,50 à 11 euros, mais en recommandant de conserver le titre. Deutsche Bank grappillait quant à elle 0,07% à 11,67 euros.

jpl/esp