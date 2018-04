Bourse de Francfort : Francfort sans entrain, l'oeil sur les résultats

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort oscillait autour de l'équilibre jeudi matin, le Dax cédant 0,02% dans un marché focalisé sur les premiers résultats trimestriels d'entreprises publiés aux Etats-Unis et en Europe.

Vers 07H36 GMT, l'indice vedette abandonnait 2,34 points à 12.588,49 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes prenait 0,46% à 26.162,16 points.

"Le marché cherche actuellement une direction", explique Joachim Schallmayer, de DekaBank, pour qui "les bonnes surprises qui avaient soutenu" les indices "appartiennent au passé".

Outre les tensions commerciales, les investisseurs voient se profiler des remontées de taux aux Etats-Unis et l'an prochain en zone euro, détériorant les conditions de financement des entreprises.

Les résultats du premier trimestre seront décisifs pour ajuster les attentes, permettant peut-être de "repartir de l'avant" d'ici quelques semaines, pronostique M. Schallmayer.

Si la saison des bilans d'entreprises ne démarrera que la semaine prochaine en Allemagne, les français Schneider Electric, Biomérieux et Pernod Ricard ont publié les leurs, de même que Novartis et ABB en Suisse, tandis que ceux de General Electric et Procter and Gamble seront dévoilés vendredi aux Etats-Unis.

Côté valeurs, Commerzbank (+0,41% à 10,73 euros) profite des chiffres solides des banques américaines au premier trimestre. En revanche, Deutsche Bank (-0,60% à 11,66 euros) voit à nouveau son directoire modifié par le départ de Kim Hammonds, responsable depuis août 2016 de l'Infrastructure et de la technologie, et qui avait qualifié la première banque allemande "d'entreprise la plus dysfonctionnelle" dans laquelle elle ait jamais travaillé.

Merck KGaA (-0,54% à 81,20 euros) n'enthousiasme guère la Bourse avec la cession annoncée de sa branche médicaments sans ordonnance à l'américain Procter and Gamble pour 3,4 milliards d'euros. Avec cette transaction, que les deux groupes espèrent finaliser au dernier trimestre, Merck veut "renforcer" ses trois autres divisions (santé, sciences de la vie et matériaux de haute performance).

