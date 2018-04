Bourse de Francfort : Francfort sensible à la panique moscovite (Dax +0,17%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini en hausse lundi, le Dax gagnant 0,17% sur fond de sanctions américaines contre des milieux d'affaires russes qui ont fait s'effondrer la Bourse à Moscou et remonter l'euro.

L'indice vedette a limité ses gains à 20,5 points pour finir à 12.261,75 points, après avoir connu une tendance plus positive en début de séance. Le MDax des valeurs moyennes a terminé en hausse de 0,20%, à 25.698,85 points.

Les marchés boursiers russes ont dégringolé lundi jusqu'à environ 10% après l'annonce de nouvelles sanctions américaines contre des hommes d'affaires russes et leurs entreprises, qui portent un coup sérieux à l'économie russe.

"L'effondrement du marché boursier russe et du rouble ont provoqué de l'incertitude" à Francfort, note Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

Dans la foulée, l'euro est repassé lundi au-dessus de la marque de 1,23 dollar.

"Ce mouvement pourrait se poursuivre surtout si la monnaie unique devient un refuge face à un rouble poursuivant sa chute", ajoute le stratégiste.

Ce serait une "mauvaise nouvelle pour le Dax, qui a été très sensible à un euro fort depuis le début de l'année".

Autre signal inquiétant, l'excédent commercial allemand a reculé en février à 12,2 milliards d'euros, selon des données provisoires publiées lundi par Destatis.

Côté valeurs, Deutsche Bank a gagné 1,16% à 11,48 euros. Les investisseurs ont semblé rassurés par l'arrivée à la tête de l'institut de l'Allemand Christian Sewing à la place du Britannique John Cryan, dans l'espoir que cela s'accompagne rapidement de résultats positifs.

Ce troisième changement de direction après l'ère du Suisse Joe Ackermann, achevée en 2012, s'opère avec une "pression maximale pour réussir, faute de quoi la banque sera irrémédiablement rétrogradée par rapport à ses concurrents", prévient l'analyste Michael Seufert, chez NordLB, qui a recommandé lundi de "conserver" le titre.

Lufthansa a pris 1,21% à 26,67 euros alors que le géant allemand de l'aviation va annuler mardi plus de 800 vols, soit un avion sur deux, en raison de grèves touchant quatre aéroports allemands pour les salaires des contractuels de la fonction publique.

Les valeurs automobiles ont été à la peine, Volkswagen cédant 0,45% à 164,26 euros, Daimler 0,58% à 64,95 euros et BMW 0,71% à 88,34 euros.

Donald Trump étudie les moyens d'imposer des réglementations environnementales plus strictes pour rendre les importations de véhicules étrangers plus chères et protéger ainsi les fabricants américains, selon le "Wall Street Journal".

Adidas a reculé de 0,54% à 202,60 euros. L'équipementier sportif mise fortement sur le commerce en ligne et pourrait en retour se mettre à réduire le nombre de ses magasins, a déclaré lundi le patron, Kasper Rorsted, au "Financial Times".

Sur le SDax des petites valeurs, le seul club de football coté en Allemagne, le Borussia Dortmund, a rebondi de 4,46% à 5,20 euros après sa dernière victoire en championnat, qui lui permet d'espérer finir la saison au rang de dauphin du Bayern de Munich.

jpl/cj