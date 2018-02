Bourse de Francfort : Francfort termine la semaine sur une note de prudence (Dax +0,18%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a terminé la semaine dans le vert vendredi, le Dax avançant de 0,18%, dans un marché prudent et encore sensible à tout signal concernant l'inflation et les taux d'intérêt.

L'indice vedette a clôturé en hausse de 8 points à 12.483,19 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a grignoté 0,10% à 26.335,04 points.

Faute de direction claire, la place allemande n'a pas pris d'élan vendredi, et a finalement peu réagi aux chiffres de l'inflation européenne.

Le taux d'inflation de la zone euro a légèrement ralenti en janvier à 1,3% sur un an, contre 1,4% en décembre, selon l'Office européen des statistiques Eurostat, confirmant une première estimation datant du 31 janvier.

Seule animation de la séance, les résultats anticipés de Volkswagen publiés à l'occasion de la réunion de son conseil de surveillance, ont été pourtant froidement accueillis par les investisseurs, qui ont laissé le titre en baisse de 0,81% à 162,60 euros.

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé vendredi avoir dégagé un bénéfice net en 2017 plus que doublé sur un an, à 11,35 milliards d'euros et va proposer à ses actionnaires un dividende presque doublé sur un an de 3,90 euros par action ordinaire et 3,96 euros par action préférentielle.

Le groupe de Wolfsburg, empêtré dans le dieselgate, après les récentes révélations de tests d'émission sur des singes, a par ailleurs annoncé à l'AFP la mise en place d'un "nouveau catalogue de lignes directrices éthiques et morales" pour ses employés.

Le lessivier Henkel a avancé de 2,39% à 111,50 euros, bénéficiant d'une recommandation à l'achat de la Deutsche Bank.

Deutsche Telekom a rebondi de 3,28% à 13,40 euros après l'annonce de l'achat vendredi par l'un de ses dirigeants, Dirk Wössner, de 1,26 millions d'euros d'actions.

Deutsche Post (+0,19% à 37,43 euros) a été confronté vendredi à un mouvement de grève, des arrêts de travail de 1.500 facteurs à travers le pays dans le cadre des négociations salariales saisonnières. Le syndicat Verdi exige une augmentation de 6% des salaires pour les employés du groupe postal allemand.

L'énergéticien RWE a progressé de 1,72% à 16,58 euros. Sa filiale d'énergies renouvelables et réseaux, Innogy, cotée sur le Mdax des valeurs moyennes, a grimpé de 3,55% à 32,40 euros. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel a annoncé après la clôture qu'un conseil de surveillance extraordinaire d'Innogy devait se réunir en mars pour explorer différents scénarios de crise, y compris la revente complète de la société, laissée en grande difficulté par son ancien dirigeant Peter Terium.

Eon, l'autre géant allemand de l'énergie et qui s'est focalisé sur les énergies renouvelables, a gagné 3,78% à 8,68 euros.

