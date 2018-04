Bourse de Francfort : Francfort veut croire à la désescalade USA-Chine (Dax +1,78%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert en très nette hausse jeudi, le Dax gagnant 1,78%, dans un marché volatil et particulièrement sensible à une esquisse d'amélioration du conflit commercial entre Pékin et Washington.

Vers 07H55 GMT, l'indice vedette gagnait 214,09 points à 12.171,99 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes progressait de 1,52% à 25.514,12 points.

Aidé par la clôture en nette hausse de Wall Street, l'indice allemand a repris de l'élan pour la première fois de la semaine, décelant dans la rhétorique de Pékin et Washington une volonté de négocier, malgré les menaces.

"Les montagnes russes boursières continuent, après avoir menacé la Chine, le président américain Trump s'est soudainement montré conciliant et son ministre du commerce a montré une certaine volonté de négocier", estime Milan Cutcovik, analyste chez Axi Traders.

Après la publication mardi par Washington d'une liste provisoire de produits importés de Chine susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douanes, Pékin avait très vite répliqué mercredi, visant de son côté le soja, les automobiles et les avions d'affaires américains.

Le ministre américain au Commerce Wilbur Ross a néanmoins tenté de minimiser l'impact des mesures de rétorsion chinoises sur l'économie américaine. Il a aussi renvoyé vers le tweet de Donald Trump soulignant qu'avec plus de 500 milliards d'importations chinoises, la guerre commerciale avec la Chine était de toute façon perdue.

"Sur le terrain, les investisseurs ont le sentiment que la situation pourrait s'améliorer, même si les va-et-vient incessants des deux premières économies mondiales déstabilisent les opérateurs et gênent le mouvement de reprise", note l'analyse de Axi Traders.

Dans ce contexte, la place Francfortoise n'a pas réagi outre-mesure à la petite progression de 0,3% des commandes industrielles allemandes en février, un chiffre bien en-dessous des 1,5% escomptés par les analystes de Factset.

Les constructeurs automobiles allemands, avec l'apaisement des craintes de guerre commerciale de leurs concurrents américains et chinois ont avancé, mais modérément : BMW gagnait 1,32% à 88,56 euros, Volkswagen 1,45% à 163,84 euros et Daimler de 1,16 à 68,90 euros. Daimler tenait jeudi matin son assemblée générale, apothéose d'une année record pour ses ventes et un dividende de 3,65 euros promis aux actionnaires.

Merck KGaA progressait de 1,69% à 79,42 euros. Pour son 350e anniversaire le groupe pharmaceutique versera une prime de 1.000 euros (brut) et des actions Merck d'une valeur de 350 euros (net) à ses 13.000 employés en Allemagne, a indiqué l'hebdomadaire WirtschaftsWoche. Les quelque 40.000 employés de Merck à l'étranger recevront également un bonus.

Enfin, Commerzbank a décollé de 3,55% à 10,62 euros, suivi de près par Deutsche Bank (+2,33 à 11,43 euros), à la faveur d'un rebond des valeurs bancaires.

