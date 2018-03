Bourse de Paris : Fréquentation des autocars Macron en hausse de 15% en 2017

Sur le seul quatrième trimestre, la fréquentation des "autocars Macron" a progressé de 21%, à 1,9 million.

Globalement, plus de 14 millions de passagers ont été recensés depuis l'ouverture du marché, à l'été 2015.

L'Arafer estime que le secteur a créé l'an passé 258 emplois et comptait 2.343 équivalents temps plein à fin décembre, dont 86% de conducteurs.

Trois opérateurs - la filiale de la SNCF Ouibus, l'allemand Flixbus et Eurolines (filiale de Transdev, groupe Caisse des dépôts) - se partagent l'essentiel (96% des départs) du marché et six autres exploitent des liaisons régionales ciblées.

Le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 26% l'an passé pour atteindre 105,4 millions d'euros.

