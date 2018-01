Frets maritimes: les frets secs et les pétroliers flanchent

LONDRES (awp/afp) - Les prix des transports de matières premières sèches ont baissé la semaine dernière alors que les perturbations météorologiques compromettent des routes maritimes importantes, tandis que les taux des pétroliers ont poursuivi leur recul.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1.125 points, à son plus bas depuis plus de cinq mois, contre 1.279 points une semaine auparavant.

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de navires "Capesize", forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 1.493 points, à son plus bas depuis cinq mois et demi, contre 2.296 points une semaine auparavant.

"Le marché connaît un début d'année morne, ce qui est la norme pour la saison. L'Ouest de l'Australie est déjà touché par la saison des ouragans, ce qui a provoqué la fermeture de Port Hedland", ville portuaire dont partent les navires chargés de minerais à destination de la Chine, ont commenté les analystes du courtier Fearnleys.

Avec moins de cargaisons de matières premières, les navires sont trop nombreux pour la demande restante, et les prix baissent.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie "Panamax" a terminé en baisse vendredi à 1.333 points, après avoir touché jeudi 1.311 points, à son plus bas depuis près de deux mois, contre 1.348 points une semaine auparavant.

Du côté des transporteurs de pétrole, les prix se sont également inscrits en berne.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 567 points vendredi, après avoir atteint mercredi 566 points, à son plus bas depuis deux mois, contre 602 points sept jours auparavant.

Cette baisse des prix était notamment due à des échanges très faibles sur la route qui transporte habituellement du diesel des Etats-Unis vers l'Europe.

Seuls les prix des pétroliers transportant du brut ont réussi à se ressaisir, en léger rebond après avoir brutalement chuté au début de l'année.

L'indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 705 points contre 684 points la semaine précédente.

"De nombreux propriétaires semblent avoir négocié avec leurs affréteurs, mais le marché devrait reprendre à un rythme plus régulier et nous verrons alors si la hausse des prix se maintient", ont prévenu les analystes de Howe Robinson.

