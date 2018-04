Frets maritimes: les frets secs grimpent, les pétroliers stables

LONDRES (awp/afp) - Les prix des transports de matières premières sèches ont grimpé la semaine dernière avec une demande soutenue, tandis que les taux des pétroliers sont restés stables.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1.281 points, contre 1.014 points une semaine auparavant.

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de navires "Capesize", forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 1.915 points, à son plus haut depuis plus de trois mois, contre 1.038 points une semaine auparavant.

"Les fonderies chinoises sont redevenues rentables avec la reprise des prix de l'acier", ce qui a dopé la demande de transporteurs, ont estimé les analystes de JPMorgan, qui estime également que la faiblesse des taux a poussé les affréteurs à la consommation.

Le courtier Fearnleys a pour sa part souligné le nombre de navires affrétés depuis le Brésil.

"Le premier trimestre est habituellement une saison calme en raison de maintenances et de pluies abondantes, la vigueur de l'activité (la semaine dernière) peut donc signaler une remontée durable", ont-ils jugé.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie "Panamax" a terminé en baisse vendredi à 1.289 points, contre 1.351 points une semaine auparavant.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 558 points vendredi, contre 529 points sept jours auparavant.

L'indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 637 points contre 640 points la semaine précédente.

