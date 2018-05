Futurs.io lance la Blockacademy, la première pépinière de développeurs Blockchain

Popularisée par les cryptomonnaies, la blockchain est une révolution de l'ampleur de celle d'Internet. Technologie décentralisée et sécurisée de stockage et d'échange de données, elle rend possible des innovations de rupture dans des secteurs aussi divers que la banque/assurance, l'énergie, la logistique, ou encore les plateformes de mise en relation.

Cette lame de fond, qui n'en est encore qu'à ses prémisses, nécessite des développeurs spécialisés, actuellement en nombre très insuffisant en France et dans le monde. Pour pallier cette carence et répondre à une demande de plus en plus forte, Futurs.io, cabinet de conseil en innovation, lance la Blockacademy, la première pépinière de développeurs blockchain.

Du 1er mai au 1er juin, les candidats (étudiants en fin de cursus, jeunes diplômés, ou développeurs souhaitant se spécialiser) peuvent se pré-inscrire auprès de Futurs (Blockacademy@futurs.io). 10 candidats seront retenus pour cette 1ère promotion de la Blockacademy. Embauchés par Futurs.io, ils suivront une formation initiale en immersion de 3 mois avec un expert Blockchain, sur un projet d'ampleur chez un grand compte. Ils pourront ensuite intervenir chez des clients pour participer à la conception et au développement de leurs projets Blockchain.

Pour plus d'informations : https://bit.ly/2HH7McP

Contact : blockacademy@futurs.io

A propos de Futurs

Futurs.io est l'agence du groupe Maltem dédiée aux technologies et aux usages innovants (blockchain, big data, IA, IoT .). Futurs crée pour ses clients et les projets accompagnés les conditions d'une innovation concrète, déployable à grande échelle, et durable en termes techniques, économiques, environnementaux et éthiques. Futurs.io, c'est une équipe pluridisciplinaire adossée à un large écosystème d'expertises et de talents.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Maltem via Globenewswire