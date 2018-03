G20-La Chine, un sujet d'inquiétude-responsable du Trésor US

BUENOS AIRES, 18 mars (Reuters) - Un responsable du Trésor américain a estimé dimanche que le fait que la Chine ne libéralise pas son marché constituait un sujet croissant d'inquiétude pour l'économie mondiale, tandis que la question des taux de change demandait moins d'attention de la de la part du G20 et des autres instances internationales en raison de la stabilité monétaire.

Lors d'une conférence à l'Institut de la finance internationale, le secrétaire-adjoint au Trésor américain David Malpass a estimé qu'un contrôle, selon lui, accru de l'Etat sur l'économie chinoise associé à la présidence à vie du Xi Jinping constituait une "inquiétude pour le monde".

Le Parlement chinois a aboli dimanche dernier la disposition constitutionnelle qui limitait la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans, ce qui permet, en théorie, au président Xi Jinping de rester chef de l'Etat à vie.

"(...) Voir une telle puissance s'éloigner de l'économie de marché n'a été bon ni pour nous, ni pour le monde et cela continuera à poser problème", a déclaré David Malpass à Buenos Aires, la capitale argentine, qui accueille à partir de lundi les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 20 plus grandes économies mondiales.

Un responsable du Trésor américain a déclaré la semaine dernière que Washington tenterait notamment d'obtenir l'appui du G20 pour qu'il se prononce contre les subventions d'Etat aux entreprises.

David Malpass a également critiqué la réglementation de la Chine en matière d'investissement, qui réduit l'accès des entreprises étrangères à son marché.

Il a par ailleurs déclaré que la relative stabilité des taux de changes, en partie imputable à la croissance mondiale, avait rendu moins nécessaires les discussions sur ce point. "Je pense que nous sommes dans un contexte où il est moins crucial de discuter des taux de change. (David Lawder Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Nicolas Delame)