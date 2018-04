GAM favorise les actions chinoises et asiatiques non directement impactées par la guerre commerciale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec des marchés boursiers mondiaux qui s'effondrent avant de présenter une reprise en forme de V à la veille de Pâques, Jian Shi Cortesi, gérante stratégies actions asiatiques de GAM donne son avis sur la probabilité et les conséquences potentielles d'une guerre commerciale initiée par les États-Unis. L'accord du Président Trump pour une taxe à 25% des 50 à 60 milliards de dollars sur les importations chinoises a entrainé une contre-offensive avec un droit de douane sur 3 milliards de dollars de produits américains.Tandis que l'incertitude autour d'une guerre commerciale a refroidi le sentiment des investisseurs, la plupart des entreprises cotées en Chine et en Asie ont très peu de revenus exposés aux exportations américaines, note Jian Shi Cortesi, gérante stratégies actions asiatiques de GAM.Les droits de douanes et le risque de guerre commerciale pourraient, toutefois, avoir un impact sur certaines industries chinoises et asiatiques telles que les équipements de communication et l'électronique.Dans sa stratégie d'investissement, GAM favorise les entreprises chinoises et asiatiques soutenues par la demande domestique ou la demande intérieure à l'Asie, dans les secteurs de la santé, des services financiers, de la technologie et des principaux secteurs liés à la consommation. Ces secteurs et ces industries ne seront pas directement impactés par les taxes et la guerre commerciale.D'un autre côté, indique Jian Shi Cortesi, les entreprises américaines avec une forte exposition de leur chiffre d'affaires à la Chine pourraient être confrontées à un risque si la Chine cible en représailles les intérêts économiques des Etats-Unis en Chine.