GANNETT : son bénéfice par action dépasse nettement le consensus au premier trimestre

Gannett a dévoilé une perte nette de 377 millions de dollars, soit un résultat par action nul, pour le premier trimestre. Elle se compare avec une perte de plus de 2 milliards de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe de médias a enregistré un bénéfice par action de 13 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel de Gannett, de son côté, a baissé de 6,5% à 722,9 millions de dollars. Le consensus Zacks était de 2 cents par action de bénéfice et de 723,9 millions de dollars de chiffre d'affaires.Pour l'ensemble de l'exercice 2018, Gannett a confirmé ses prévisions d'un chiffre d'affaires compris entre 2,93 et 3,03 milliards de dollars.