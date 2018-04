GB-Interdiction quasi-totale du commerce de l'ivoire

LONDRES, 3 avril (Reuters) - La vente d'objets en ivoire, quel que soit leur âge, va être interdite au Royaume-Uni dans le but de faire baisser le trafic de cette substance très prisée et de renforcer la protection des éléphants, a annoncé mardi le gouvernement.

La nouvelle législation sera la plus sévère d'Europe en matière d'interdiction de l'ivoire et l'une des plus sévères au monde.

Le commerce international de l'ivoire est illégal depuis 1990 et la vente d'ivoire brute provenant des défenses des éléphants d'Afrique, quel que soit leur âge, est interdite au Royaume-Uni.

Mais, les articles transformés produits avant 1947 peuvent être vendus au Royaume-Uni et dans d'autres pays de l'Union européenne, ainsi que les articles produits après 1947 qui ont des certificats du gouvernement.

Désormais, la vente de la quasi-totalité des objets anciens contenant de l'ivoire ne sera plus possible.

Des exceptions sont prévues, notamment pour les antiquités contenant moins de 10% d'ivoire en volume ou pour certains instruments de musique très anciens.

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), 55 éléphants d'Afrique sont tués chaque jour pour leur ivoire.

Tout en saluant l'initiative britannique, la directrice générale du WWF, Tanya Steele, appelle à une action au niveau mondial pour que le braconnage cesse.

"Nous espérons que le Royaume-Uni continuera à faire pression sur les pays où se situent les plus grands marchés de l'ivoire, qui sont pour la plupart en Asie, pour qu'ils mettent fin eux aussi à leur commerce", a déclaré Tanya Steele. (Paul Sandle; Danielle Rouquié pour le service français)