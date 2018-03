GB-Plus de 200 témoins identifiés dans l'affaire Skripal-ministre

SALISBURY, Angleterre, 10 mars (Reuters) - La police britannique a identifié plus de 200 témoins et examine plus de 240 éléments dans son enquête sur l'attaque à l'agent innervant dont ont été victimes un ancien espion russe et sa fille, a déclaré samedi la ministre britannique de l'Intérieur, Amber Rudd.

L'ancien agent double Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, sont toujours à l'hôpital dans un état critique, depuis dimanche dernier, jour où ils ont été retrouvés inconscients sur un banc de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

"Les deux victimes sont toujours à l'hôpital, dans un état critique mais stationnaire", a dit la ministre aux journalistes après avoir présidé une réunion de la commission de sécurité "Cobra" du gouvernement britannique.

Nick Bailey, l'agent de police qui s'est trouvé mal après avoir porté secours à Skripal et sa fille, demeure gravement malade mais peut discuter avec sa famille.

Selon Amber Rudd, plus de 250 policiers des services anti-terroristes participent à l'enquête, qui avance "rapidement, avec professionnalisme".

Beaucoup dans les médias et sur la scène politique britanniques pensent que la Russie a pu jouer un rôle dans l'attaque contre Skripal, mais Amber Rudd a réaffirmé qu'il était trop tôt pour dire qui en était l'auteur, la police ayant besoin de temps avant de parvenir à des conclusions.

A Salisbury, ville d'ordinaire tranquille, on pouvait voir samedi des véhicules militaires et des soldats en tenue de protection, avec des masques à gaz, effectuant des recherches sur plusieurs des sites associés à l'enquête. (Peter Nicholls et Estelle Shirbon; Eric Faye pour le service français)