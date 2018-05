GB: l'activité dans les services reste mitigée en avril (PMI)

Londres (awp/afp) - L'activité dans les services au Royaume-Uni est restée mitigée en avril, a annoncé jeudi le cabinet IHS Markit, renforçant les inquiétudes quant à une croissance britannique atone à moins d'un an du Brexit.

L'indice PMI des directeurs d'achat des entreprises du secteur a augmenté à 52,8 points en avril, après avoir chuté à 51,7 points en mars - ce qui constituait son plus faible niveau depuis 20 mois.

Selon cet indicateur, l'activité progresse lorsque l'indice est supérieur à 50 points. En dessous, elle se contracte. Le niveau atteint en avril témoigne donc d'une progression de l'activité, mais encore trop modérée pour être rassurante, a expliqué IHS Markit dans un communiqué.

"Un certain nombre de répondants à l'enquête ont noté qu'une réticence des consommateurs à dépenser a entravé l'activité en avril", a détaillé le cabinet. Au-delà des sociétés directement aux prises avec les particuliers, IHS Markit a ajouté que les dépenses des entreprises en services ont "été freinées par les inquiétudes quant aux perspectives de la croissance".

La croissance du produit intérieur brut (PIB) britannique a brutalement ralenti au premier trimestre, à 0,1% par rapport au quatrième trimestre 2017, son pire résultat en cinq ans, d'après les derniers chiffres officiels publiés le 27 avril.

Une partie du ralentissement a été attribuée par des observateurs au passage de la "Beast from the East" (la "bête de l'est"), un vent glacial accompagné de chutes de neige qui a frappé le Royaume-Uni à la fin février et en mars - pesant notamment sur la construction.

Mais les données publiées jeudi ne vont pas rassurer, les services constituant de loin le pan le plus important de l'économie britannique, appuyé sur les puissants secteurs de la finance, de la distribution, de l'hôtellerie-restauration ou encore des transports.

D'après les autres enquêtes PMI publiées depuis le début de la semaine, l'activité dans la construction a rebondi mais celle dans l'industrie a ralenti.

"Les résultats des trois enquêtes PMI d'avril sont les deuxièmes plus mauvais depuis le vote pour le Brexit, laissant envisager un rythme de croissance trimestrielle du PIB de 0,2% au début du deuxième trimestre", a estimé Chris Williamson, économiste chez IHS Markit.

Dans ses dernières prévisions publiées le 17 avril, le Fonds monétaire international a prévu une croissance de 1,6% du Royaume-Uni pour cette année, qui serait de nouveau parmi les mauvais élèves des pays développés, la croissance étant attendue par exemple à 2,1% en France et à 2,5% en Allemagne.

afp/rp