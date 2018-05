GB: l'activité manufacturière s'enlise, mauvais signe pour l'économie

Londres (awp/afp) - L'activité dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni a progressé en avril à son rythme le plus faible depuis près d'un an et demi, une nouvelle preuve de la morosité actuelle de l'économie, a annoncé mardi le cabinet IHS Markit.

L'indice PMI des directeurs d'achat des entreprises du secteur a ralenti à 53,9, contre 54,9 en mars, soit un plus bas depuis 17 mois. Selon cet indicateur, l'activité progresse lorsque l'indice est supérieur à 50 points. En dessous, elle se contracte.

Markit attribue ce coup de mou en partie à un affaiblissement du nombre de nouveaux contrats en provenance de l'étranger.

"Le début du second semestre a vu le secteur manufacturier britannique à nouveau s'essouffler" et "alors que le mauvais temps a été en cause en février et en mars, il n'y a aucune excuse pour la déception d'avril", explique Rob Dobson, chez IHS Markit.

Il ne voit en outre pas vraiment d'amélioration à court terme alors que la demande des entreprises faiblit et que leur moral est au plus bas en cinq mois, en raison d'inquiétude sur le Brexit, les barrières commerciales et le climat économique général.

"La croissance du principal débouché pour les industriels, la zone euro, semble ralentir cette année, alors que le coup de pouce apporté par la dépréciation de la livre en 2016 a commencé à s'estomper", note Samuel Tombs, économiste chez Pantheon Macroeconomics.

Cette publication a d'ailleurs pesé sur la livre britannique qui a touché un plus bas depuis mi-janvier face au dollar.

L'indice PMI apporte une nouvelle preuve de la faiblesse de l'économie depuis le début de l'année, ce qui rend de moins en moins probable une hausse des taux de la part de la Banque d'Angleterre (BoE) la semaine prochaine.

Cette mauvaise nouvelle concernant l'industrie intervient quelques jours après l'annonce d'un net coup de frein de la croissance économique au premier trimestre, à 0,1%.

Les observateurs se demandent désormais si le secteur des services tiendra le choc, alors que ce pan d'activité représente la majeure partie de l'économie britannique et dépend davantage de la consommation des ménages.

Or les chiffres publiés mardi par la Banque d'Angleterre ne sont guère rassurants sur ce front, la croissance des prêts à la consommation ayant ralenti à 8,6% en mars sur un an, le rythme le plus faible depuis novembre 2015.

