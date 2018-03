GB: l'inflation ralentit à 2,7% en février sur un an

Londres (awp/afp) - L'inflation au Royaume-Uni a nettement ralenti à 2,7% en février sur un an, après 3% le mois précédent, en raison de prix plus modérés dans l'alimentaire et les transports, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS).

La hausse des prix, qui avait atteint un pic à 3,1% en novembre, n'avait pas été inférieure à 3% depuis le mois d'août 2017.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les ménages britanniques dont le pouvoir d'achat avait souffert ces derniers mois de la poussée de l'inflation nourrie alors par la faiblesse de la livre sur fond de négociations difficiles sur le Brexit.

Or, la livre, dont la baisse a renchéri le prix des biens importés, a retrouvé de la vigueur récemment, permettant ainsi à l'inflation d'être moins importante.

"Une légère baisse des prix du carburant ainsi qu'une hausse moins forte des prix alimentaires que l'an dernier ont contribué à faire reculer l'inflation", commente Phil Gooding de l'ONS.

Il ajoute que "l'essentiel des hausses de prix de début 2017 dues à la dépréciation de la livre a commencé à s'estomper".

En février, les prix dans l'alimentaire ont progressé de 3% sur un an soit bien moins que les 3,7% de janvier, grâce surtout au poisson et aux légumes.

De même, l'inflation dans les transports a ralenti à 2,8%, contre 3,4% en janvier, alors que les cours du pétrole ont eu tendance à être moins soutenus en début d'année, permettant aux carburants d'être moins chers.

En revanche, les prix ont accéléré dans l'habillement et les biens pour la maison, mais pas suffisamment pour contrecarrer la tendance générale.

Ce ralentissement de l'inflation britannique pourrait en outre pousser la Banque d'Angleterre (BoE) à attendre un peu avant de poursuivre son resserrement monétaire. Elle doit dévoiler jeudi les conclusions de sa réunion, après avoir ouvert la porte en février à une prochaine hausse des taux pour justement limiter l'inflation.

