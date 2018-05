GB: la production industrielle reste morne en mars

Londres (awp/afp) - La production industrielle est restée morne en mars au Royaume-Uni, avec une légère hausse de 0,1% qui s'explique par le dynamisme des fournisseurs d'énergie sur fond de mauvais temps, a annoncé jeudi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Cet indicateur avait déjà progressé de 0,1% en février d'un mois sur l'autre marquant alors un net ralentissement par rapport à janvier (+1,2%).

Sur l'ensemble du premier trimestre, la production industrielle a engrangé 0,6% par rapport au quatrième trimestre.

Le chiffre pour le mois de mars a profité d'une nette hausse de 2,6% de l'activité des fournisseurs d'énergie, notamment dans le gaz et l'électricité, du fait de températures inférieures à la moyenne à cette période de l'année, avec notamment le passage de la "Beast from the East" (la "bête de l'est"), un vent glacial accompagné de chutes de neige.

L'ONS explique toutefois que ces mauvaises conditions météorologiques n'ont pas eu d'impact significatif sur les autres composantes de la production industrielle, comme la production manufacturière.

Cette dernière, qui donne une idée de l'activité dans les usines, a reculé de 0,1%.

De son côté, l'extraction d'hydrocarbures et minière, une autre sous-catégorie de la production industrielle, a encore de reculé, de 2,4%, tirée vers le bas par le pétrole brut et le gaz.

Pour Samuel Tombs, économiste chez Pantheon Macroeconomics, la modeste progression de la production industrielle depuis le début de l'année n'augure rien de bon pour les prochains mois.

"Le fait que le PMI manufacturier soit tombé au plus bas en 17 mois en avril témoigne d'une détérioration progressive, reflétant une croissance mondiale plus faible et un moindre soutien de la dépréciation de la livre", explique l'économiste.

Selon lui, il ne faut donc pas s'attendre à ce que la production industrielle soit d'un grand secours pour la croissance économique au deuxième trimestre, et ce après un brusque ralentissement de la hausse du PIB à 0,1% au premier trimestre.

L'ONS a par ailleurs publié les chiffres de la balance commerciale à fin mars, qui ont réservé peu de surprise.

Le déficit commercial a atteint 34,6 milliards de livres lors des trois mois de janvier à mars, soit 1,1 milliard de moins qu'entre octobre et décembre 2017, principalement en raison d'un déficit moindre avec les pays hors UE.

De son côté, l'excédent de la balance des services s'est légèrement réduit à 27,7 milliards contre 28,1 milliards, ce qui s'est traduit au total par une baisse du déficit de la balance des biens et services à 6,9 milliards contre 7,6 milliards.

"Un franc soutien à la croissance de la balance commerciale ne pourrait se matérialiser que si les incertitudes du Brexit se dissipent", prévient M. Tombs.

Selon lui, "cela prendra au moins jusqu'à la fin de l'année pour que les entreprises soient confiantes dans les perspectives du Brexit", alors que le Royaume-Uni et l'UE doivent négocier dans les prochains mois les contours de leurs futures relations.

