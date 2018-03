GB: le marché de l'emploi fait preuve de sa vigueur à fin janvier

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage au Royaume-Uni a légèrement reculé à 4,3% à fin janvier, revenant au plus bas depuis 1975, alors que les salaires ont progressé plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Le taux de chômage, qui était remonté à 4,4% à fin décembre enregistrant alors sa première hausse depuis août 2016, revient à son niveau de fin novembre.

Sur la période de trois mois entre novembre et janvier, 32,25 millions de personnes avaient un emploi dans le pays, soit 168.000 de plus qu'entre août et octobre, pour un taux d'emploi de 75,3%. Quelque 1,45 million de personnes étaient au chômage, soit 24.000 de plus lors du trimestre précédent.

L'autre enseignement de cette publication tient à la progression plus vive que prévu des salaires (bonus compris), en hausse de 2,8% en comparaison annuelle.

Les économistes estiment que le faible taux de chômage place en position de force les salariés pour obtenir des revenus plus élevés, ce qui pousse les employeurs à augmenter les salaires rapidement.

Selon l'ONS, cette accélération signifie que les revenus réels des ménages ont baissé de 0,2%, puisque l'inflation est restée supérieure en janvier.

Ce recul du pouvoir d'achat est toutefois limité par rapport à celui enregistré à fin décembre (-0,3%) et l'évolution des revenus réels est désormais en passe de revenir dans le vert, alors que l'inflation a nettement ralenti à 2,7% en février.

Le pouvoir d'achat des Britanniques est sous pression depuis de longs mois en raison de la dépréciation de la livre sterling consécutive à la décision de quitter l'Union européenne. Cette dévalorisation a jusqu'à récemment nourri l'inflation, en renchérissant considérablement le coût des biens importés.

Cette hausse plus soutenue des salaires pourrait en outre faciliter la tâche pour la Banque d'Angleterre (BoE) qui doit dévoiler les conclusions de sa réunion de politique monétaire jeudi.

"Les chiffres du jour pourraient bien être le feu vert nécessaire à la BoE pour augmenter ses taux en mai. Maintenant qu'un accord a été trouvé sur une période de transition, ce qui valide l'idée d'un Brexit en douceur, il n'y a pas vraiment d'obstacles sur le chemin de la hausse de taux à court terme", explique James Smith, économiste chez ING.

