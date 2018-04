GB: les salaires réels ont progressé pour la première fois depuis un an

Londres (awp/afp) - Les salaires réels des Britanniques ont progressé lors de la période de décembre à février sur un an, une première depuis près d'une année, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS).

L'institut de statistiques a expliqué par ailleurs que le taux de chômage avait diminué à 4,2% pour la même période, contre 4,3% pour la période de novembre à janvier. Le chômage n'avait pas été aussi faible dans le pays depuis 1975.

L'économie britannique a continué à créer des emplois, au rythme de 55.000 lors des trois mois considérés comparé au trimestre précédent, portant le nombre total de personnes au travail à 32,26 millions dans le pays.

Du côté des revenus, les salaires des ménages (primes comprises) ont progressé de 2,8% pendant la période, en comparaison annuelle. Cela a permis à ces salaires d'augmenter plus vite que l'inflation, qui était de 2,7% en février, aussi le pouvoir d'achat des ménages a-t-il augmenté de 0,1% pendant cette période - une première depuis mars 2017.

Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour l'économie britannique, qui a subi toute l'année passée l'impact d'une inflation accélérée pesant sur les revenus des familles et leur propension à consommer. Cette hausse des prix s'expliquait notamment par la dépréciation de la livre sterling consécutive à la décision des Britanniques de quitter l'UE lors du référendum du 23 juin 2016 - un phénomène qui renchérissait les importations et dopait in fine l'inflation.

Ces derniers mois, la livre a retrouvé un peu de vigueur à la faveur d'un certain optimisme quant à l'issue des négociations entre Londres et Bruxelles sur les conditions du Brexit. La monnaie britannique vient ainsi d'atteindre son plus haut niveau face au dollar depuis le vote pour le Brexit.

Ce rebond de la devise permet d'apaiser le coût des denrées importées au Royaume-Uni et donc la hausse des prix qui est désormais revenue clairement sous la barre des 3% un temps dépassée.

Cette progression du pouvoir d'achat des Britanniques, si elle se confirme, devrait apporter un coup de pouce bienvenu à la croissance du pays, qui s'est quelque peu affaiblie l'année dernière et fait l'objet d'inquiétudes face aux incertitudes entraînées par le Brexit.

afp/rp