GB: les ventes au détail progressent de 0,8% en février sur un mois

Londres (awp/afp) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi de 0,8% en février sur un mois, grâce notamment à l'alimentaire, a annoncé jeudi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Cet indicateur, meilleur que prévu par les économistes, restait sur deux mois de baisse consécutifs, dont un recul de 0,2% en janvier (chiffre révisé).

La meilleure tenue des ventes au détail intervient alors même que l'inflation a nettement ralenti le rythme en février, à 2,7%, apportant un peu de répit aux ménages dont le pouvoir d'achat a récemment souffert d'une accélération de la hausse des prix.

"Les prix dans les magasins continuent de croître de manière générale, mais à un rythme plus faible que le mois précédent", relève Rhian Murphy, statisticien à l'ONS.

Le rebond des ventes a été marqué dans l'alimentaire (+1,1%) et dans les biens pour la maison (+2,3%), alors que la tendance dans l'habillement reste mauvaise (-0,6%).

L'ONS insiste par ailleurs sur l'essor constant des ventes sur internet, qui représentent désormais 17,2% du total en février, au moment où de nombreuses enseignes souffrent de ces nouveaux modes de consommation faute d'avoir pu négocier correctement le virage du numérique.

Dernière en date, l'enseigne de mode britannique New Look a annoncé mercredi un plan de restructuration qui se traduira par la fermeture de 60 magasins et la perte de 980 emplois au Royaume-Uni.

Au total, le sursaut de février des ventes au détail ne suffit toutefois pas à rattraper la morosité des deux mois précédents. Sur le trimestre à fin février, les ventes reculent ainsi de 0,4%.

Les derniers indicateurs publiés au Royaume-Uni sont néanmoins dans l'ensemble plus rassurants concernant la consommation des ménages, qui a été le moteur de la croissance ces dernières années, avant de s'enrayer un peu ces derniers mois.

Non seulement l'inflation ralentit mais les salaires ont progressé plus que prévu à fin janvier, laissant espérer un redressement du pouvoir d'achat dans les prochains mois.

Tout cela plaide en outre pour un relèvement de taux imminent de la part de la Banque d'Angleterre (BoE). Cette dernière, qui dévoile jeudi à la mi-journée les conclusions de sa réunion, devrait opter pour le statu quo de sa politique monétaire avant de vraisemblablement relever ses taux en mai.

