GEFCO modernise son réseau paneuropéen avec Interoute

Interoute fournit un réseau piloté par logiciel haute capacité de qualité pour relier 120 sites dans 18 pays

PARIS, 14 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GEFCO, acteur mondial de la logistique industrielle et leader européen de la logistique automobile, a choisi de renforcer la capacité et la qualité de service de son réseau avec Interoute, fournisseur de réseau et de Cloud mondial, sur 120 sites à travers l'Europe. Le Groupe GEFCO se caractérise par une présence mondiale au travers de 300 implantations, dont des sites de petite taille établis dans des zones industrielles, éloignées des villes. La bande passante étant de plus en plus sollicitée, pour informer les clients en temps réel, analyser toujours plus de données et pour faire fonctionner des outils collaboratifs, le groupe GEFCO décide de se faire accompagner dans toute l'Europe par un ou plusieurs partenaires réseaux. Son choix se porte sur un compromis Best of breed local combiné avec Interoute, acteur mondial. En collaboration avec les opérateurs locaux, Interoute met en place des doubles liens MPLS pour relier 120 sites dans 18 pays d'Europe, en les raccordant à son coeur de réseau SDN. Ce réseau couvre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse et laTurquie. Interoute est choisi pour avoir proposé le meilleur rapport qualité/prix dans la plupart des pays couverts, l'implication de ses équipes dans la compréhension des problématiques du groupe, et son engagement sur les SLA fixés par celui-ci. Si un site n'est plus opérationnel et qu'il ne peut plus envoyer ses données au Système d'Information en temps réel, il y a perte de chiffre d'affaires, avec des pénalités. Depuis novembre 2017 où le réseau Interoute est opérationnel et stable, le groupe GEFCO constate une baisse notable des incidents. Dès le début du projet, GEFCO s'est montré exigent sur la qualité dans tous les domaines. Beray Legouverneur, Executive VP des Systèmes d'Information du Groupe GEFCO, explique : « Nous avions fixé des objectifs assez élevés à Interoute, en demandant de déployer 80% des sites en seulement 5 mois, entre fin février 2017 et fin juillet 2017. Interoute y est parvenu à hauteur de 78%, alors qu'ils avaient à migrer 120 sites avec un double accès, soit 240 déploiements, tout en s'accordant avec les opérateurs locaux de chaque pays sur l'accès local, une prouesse ! » Aujourd'hui, GEFCO dispose d'un réseau avec de bonnes performances. La bande passante a été multipliée par 2 ou 3 selon les sites, et GEFCO a réduit son côut global de 23%. La transformation a permis à GEFCO de déployer l'application collaborative Skype for Business pour permettre aux collaborateurs du groupe de faire des réunions virtuelles en visioconférence et de partager des documents, afin de limiter les déplacements tel que le souhaite la politique interne du Groupe GEFCO. Ghislaine LORY - glory@b-consulting.com

