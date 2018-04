GENOMIC VISION INVITÉE À PRÉSENTER SA PLATEFORME FIBERVISION® AU NIST-FDA GENOME EDITING WORKSHOP À GAITHERSBURG (Maryland, États-Unis)

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche, annonce qu’elle a été invitée ce jour par le National Institute of Standards and Technology (NIST) et la Food and Drug Administration (FDA) à présenter sa technologie de peignage moléculaire lors du Genome Editing Workshop, qui s’est déroulé à Gaithersburg (Maryland, États-Unis).

Pour cette manifestation qui s’est tenue sur le campus du NIST, Genomic Vision a été sélectionnée avec trois autres sociétés (Precision Biosciences, Editas and Kromatid) pour présenter les principales caractéristiques de sa technologie propriétaire comme outil de contrôle et de sécurité pour les applications d’édition du génome et le développement de thérapies géniques. Pour le NIST, la plateforme FiberVision® apparait comme une technologie qui pourrait aider à relever le défi de la détection et de l’analyse à haute résolution des réarrangements chromosomiques.

Ce séminaire, organisé par le NIST et la FDA, a consisté à explorer et évaluer les besoins et les standards à établir pour l’ensemble des parties prenantes au sein de l’industrie, du monde académique, des agences réglementaires et d’autres acteurs engagés dans l’utilisation de l’édition du génome, notamment dans le développement de médicaments pour la médecine régénérative et de traitements innovants.

Pour Samantha Maragh, responsable du Genome Editing Program au NIST, l’une des missions de cet organisme gouvernemental consiste à jouer un rôle central dans la définition et les évaluations de standards permettant de tenir les engagements d’une médecine de précision, laquelle représente une nouvelle approche dans la prévention et le traitement de pathologies prenant en compte les gènes des individus, mais aussi leur environnement et leur style de vie.

Aaron Bensimon, co-fondateur et président du directoire de Genomic Vision, a déclaré : “En octobre 2017, la FDA a averti la communauté scientifique de ses préoccupations sur la nécessaire sécurité des applications liées à l’édition du génome et des thérapies géniques. Dans ce contexte, nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par le NIST pour présenter notre technologie de peignage moléculaire. Notre plateforme FiberVision® aidera significativement à clarifier les enjeux réglementaires en cours en apportant des informations supplémentaires, utiles pour assurer le contrôle sécurisé des modifications sur cible et hors cible ainsi que sur les réarrangements et les translocations grâce à une analyse in vitro de l’impact biologique de l’édition du génome. Le peignage est en effet la seule technologie permettant la visualisation directe des changements génétiques à l’échelle de la molécule et elle a déjà convaincu plusieurs acteurs prestigieux tels qu’Editas ou AstraZeneca à l’utiliser dans la réplication de l’ADN et l’édition du génome. Pour toutes ces raisons, le peignage moléculaire peut se hisser au rang de technologie de référence au sein de cette industrie naissante".

La plateforme FiberVision® apporte une solution de contrôle qualité puissant pour la sécurité et l’optimisation de recherches sur l’édition du génome grâce à sa haute sensibilité et ses capacités de quantification digitale de l’ADN. Cette plateforme permet une évaluation objective des événements génétiques grâce à la visualisation directe des molécules d’ADN. La technologie du peignage moléculaire n’exige aucune culture cellulaire, ni d’amplification de l’ADN et vient compléter parfaitement les tests basés sur les technologies NGS et PCR.

A PROPOS DU NIST

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) est une agence du département du Commerce des États-Unis. Il est l’un des plus vieux laboratoires de sciences physiques nationaux. Le Congrès a lancé cette agence en 1901 pour relever les défis majeurs de la compétitivité industrielle américaine. Aujourd’hui, le NIST Genome Editing Consortium fait la promotion, développe des technologies et des standards de concert avec l’industrie afin d’augmenter la confiance et réduire les risques quant aux technologies de l’édition du génome dans la R&D et le développement de produits (www.nist.gov).

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 50 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 mars 2017, sous le numéro d’enregistrement R.17-009, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

