GETLINK : Route de la soie : nouveau trafic via le tunnel sous la Manche

Regulatory News:

Eurotunnel (Paris:GET) se félicite du nouveau lancement d’un trafic de fret ferroviaire transmanche en ce début d’année.

Opéré par plusieurs opérateurs ferroviaires tels que GBRf ou Transfesa pour le compte de CMA CGM Logistics, le service intermodal de transport de conteneurs entre le Royaume-Uni et l’Allemagne (avec connexion avec des services vers la Pologne et la Chine) a démarré hier soir depuis London Gateway à destination de Duisburg. Le convoi CMA CGM Logistics s’est présenté à l’entrée du Tunnel à Folkestone à 01h27 (heure locale). Le démarrage se fait dans un premier temps avec 1 train aller-retour par semaine et pourrait monter jusqu’à 6 trains aller-retour par semaine.

Le lancement de cette connexion emblématique avec les nouvelles routes de la soie (« One Belt One Road ») valide la politique volontariste d’Eurotunnel de relance du fret transmanche caractérisée notamment par l’investissement dans le Scanner pour train de Fréthun, la mise en place d’ETICA le plan d’aide au lancement de nouvelles dessertes ou encore une organisation permettant un traitement efficace des contraintes frontalières à Fréthun par Europorte Channel.

