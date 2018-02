GROUPE EUROTUNNEL S.E. : Lancement de la liaison directe Eurostar Londres-Amsterdam

Regulatory News :

Eurotunnel (Paris:GET) se félicite du lancement de la liaison directe Eurostar Londres – Amsterdam et Londres-Rotterdam à partir du 4 avril 2018.

Le temps de trajet de 3h41 (Londres-Amsterdam) et 3h01 (Londres-Rotterdam), ainsi que le potentiel de la ligne - plus de 4 millions de passagers voyageant chaque année par avion entre Londres et Amsterdam-, font de cette ouverture une étape historique pour le transport transmanche.

Eurotunnel, qui a publié une étude indépendante en 2014 sur les destinations potentielles, travaille depuis longtemps en étroite concertation avec Eurostar au développement de nouveaux trafics par le tunnel sous la Manche.

Jacques Gounon, Président Directeur Général du Groupe, a dit: « Ce lancement est une très grande nouvelle. Les voyageurs vont prendre goût très rapidement à ces trajets rapides, confortables et écologiques. Les citoyens européens aspirent à des voyages sans contraintes, ce que les États doivent prendre en compte dans leurs relations internationales.»

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180209005650/fr/