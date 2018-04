GROUPE VICAT : COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Regulatory News:

Maintien du dividende à 1,50 euro par action

Le groupe Vicat (Paris:VCT) (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) annonce aujourd’hui que l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire du Groupe s’est tenue le 6 avril 2018.

Les résolutions présentées à l’Assemblée Générale ont été adoptées, notamment celle concernant le maintien du dividende à 1,50 euro par action, conformément aux recommandations du Conseil d’Administration.

Vicat poursuivra sa stratégie visant à tirer progressivement le bénéfice des investissements réalisés au cours de ces dernières années, en s’appuyant sur ses fortes positions de marché avec pour objectif de maximiser sa génération de cash-flows.

Retrouvez le compte rendu détaillé de l’Assemblée Générale 2018 sur www.vicat.fr.

Prochaine publication :

Le 2 mai 2018 : chiffre d’affaires du premier trimestre 2018

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat emploie plus de 8 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,563 milliards d'euros en 2017, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, États-Unis, Turquie, Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Plus de 68% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

