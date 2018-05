GW Pharmaceuticals et sa filiale américaine Greenwich Biosciences annoncent la publication d'une étude de phase 3 dans The New England Journal of Medicine portant sur une solution buvable du cannab...

GW Pharmaceuticals et sa filiale américaine Greenwich Biosciences annoncent la publication d'une étude de phase 3 dans The New England Journal of Medicine portant sur une solution buvable du cannabidiol dans le traitement du syndrome de Lennox-Gastaut

- Première étude portant sur plusieurs doses et comparant la formulation pharmaceutique de cannabidiol au placebo comme traitement en association du syndrome de Lennox-Gastaut, une forme rare, grave et difficile à traiter de l'épilepsie qui se manifeste dès l'enfance -

- Les deux doses ont réduit significativement la fréquence des crises akinétiques chez les patients qui ont du mal à maîtriser les crises malgré la prise de plusieurs médicaments antiépileptiques -

Londres, Royaume-Uni, Carlsbad, Californie, 16 mai 2018 - GW Pharmaceuticals plc (Nasdaq : GWPH, « GW », « la société » ou « le Groupe ») est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de traitements innovants issus de sa plateforme exclusive de cannabinoïdes. Aux côtés de sa filiale américaine Greenwich Biosciences, GW Pharmaceuticals a annoncé aujourd'hui que The New England Journal of Medicine avait publié les résultats d'une étude de phase 3 portant sur l'administration solution buvable du cannabidiol à des patients atteints du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), une forme d'épilepsie de l'enfance rare, grave et difficile à traiter. Cette solution buvable du cannabidiol (CBD, Epidiolex®) est une formulation pharmaceutique à base de cannabidiol (CBD) hautement purifié, un cannabinoïde dépourvu des effets euphorisants associés au cannabis. Dans cette étude, les deux doses de solution buvable du cannabidiol évaluées ont significativement réduit la fréquence mensuelle des crises akinétiques par rapport au placebo lorsqu'elles ont été ajoutées au traitement des patients présentant une résistance élevée à leur traitement actuel.

« La publication de cette étude dans The New England Journal of Medicine marque une étape importante pour GW Pharmaceuticals car il s'agit, encore une fois, de données publiées par une revue spécialisée et reconnue par un comité de lecture. Cette étude apporte la confirmation supplémentaire que la solution orale de cannabidiol peut constituer une nouvelle option thérapeutique potentielle pour les patients atteints de cette maladie dévastatrice » a déclaré Justin Gover, président-directeur général de GW. « Nous sommes désormais aux derniers stades de l'évaluation par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) de la demande d'autorisation de mise sur le marché de ce nouveau traitement que nous attendons avec impatience d'ici la fin du mois de juin. S'il reçoit l'autorisation de mise sur le marché, ce nouveau traitement potentiel sera proposé aux Etats-Unis aux patients atteints de SLG et du syndrome de Dravet au cours du second semestre de l'année. »

Le SLG est une forme d'épilepsie rare et perpétuelle qui se manifeste dès l'enfance, elle est associée à un taux de mortalité élevé et à des retards importants du développement., Les patients atteints de SLG souffrent de plusieurs types de crises convulsives, notamment de crises akinétiques qui peuvent entraîner des chutes et d'autres blessures. Les résultats de cette étude représentent la seule évaluation clinique bien contrôlée d'un médicament cannabinoïde pour traiter cette maladie grave et résistante aux médicaments. La solution buvable du cannabidiol est également étudié pour le traitement d'un certain nombre d'autres troubles de l'épilepsie rares et graves qui se manifestent dès l'enfance.

« Ces données positives sont importantes car elles apportent des preuves supplémentaires de la promesse d'un traitement expérimental du SLG, ainsi que des informations sur son dosage qui peuvent aider les cliniciens dans leur prise de décision en matière de prescriptions pour répondre aux besoins individuels des patients, si l'utilisation de ce médicament est approuvée », a déclaré Orrin Devinsky, docteur en médecine, du Centre de recherche sur l'épilepsie du NYU Langone Medical Centre et auteur principal de l'étude. « Le nombre croissant de données qui confirment le potentiel de ce produit à base de cannabidiol pour le traitement du SLG indique qu'il pourrait être bénéfique pour ces patients qui souvent, ne répondent pas de manière adéquate aux traitements existants ».

« Des résultats d'étude positifs, tels que ceux-ci, redonnent de l'espoir aux patients et à leurs familles qui vivent avec cette pathologie débilitante », a déclaré Christina SanInocencio, directrice exécutive de la Fondation pour le syndrome de Lennox-Gastaut. « De nouvelles options thérapeutiques manquent cruellement et la communauté SLG est très enthousiaste au sujet du potentiel que représente cannabidiol en tant que nouvelle possibilité de traitement différencié, pour les patients à qui les traitements actuels n'ont pas répondu de façon adéquate. »

L'étude a randomisé 225 patients atteints de SLG (73 prenant 10 mg/kg/jour de solution buvable de cannabidiol; 76 prenant 20 mg/kg/jour de solution buvable de cannabidiol; 76 prenant le placebo) dont les crises n'étaient pas contrôlées par leur médicament antiépileptique (MAE) actuel. Ils ont reçu soit une dose de solution buvable de cannabidiol soit un placebo en plus de leur traitement existant. Comme indiqué dans les premiers résultats de l'étude, l'âge moyen des participants était de 16 ans (30 pour cent étaient âgés de 18 ans ou plus). L'étude a été menée dans 30 centres aux États-Unis et en Europe, et en moyenne, les patients prenaient trois MAE concomitants, ayant déjà essayé et abandonné en moyenne six autres anticonvulsivants. Au départ, les patients avaient une fréquence médiane de 85 crises akinétiques par mois (les crises akinétiques étaient définies comme des crises toniques, atoniques ou tonico-cloniques touchant l'ensemble du corps, le tronc ou la tête entraînant ou pouvant entraîner chez le patient une chute, une blessure, un affalement ou un choc de la tête contre une surface).

Le principal critère d'évaluation de l'efficacité de cette étude était le pourcentage de changement de la fréquence mensuelle des crises akinétiques durant la période de traitement (composée d'une période d'augmentation de la dose de deux semaines, suivie de 12 semaines de dose d'entretien) par rapport à la période de départ de quatre semaines avant la randomisation. Au cours des quatorze semaines de traitement, les patients prenant les deux doses de solution buvable de cannabidiol, de 10 mg/kg/jour et de 20 mg/kg/jour, ont présenté une réduction médiane significativement plus importante des crises akinétiques mensuelles de 37,2 pour cent (p = 0.002) et 41,9 pour cent (p = 0.005), respectivement par rapport à une réduction de 17,2 pour cent pour le placebo. Les analyses de sensibilité ont confirmé que l'effet du traitement de solution buvable de cannabidiol s'est manifesté au cours du premier mois de traitement (après la titration) et qu'il s'est maintenu pendant toute la durée de traitement.

Les résultats des principaux critères d'évaluation secondaires ont montré qu'un nombre conséquent de patients traités avec la dose de solution buvable de cannabidiol de 10 mg/kg/jour (36 pour cent) et la dose de solution buvable de cannabidiol de 20 mg/kg/jour (39 pour cent) ont présenté une réduction de 50 pour cent ou plus de leurs crises akinétiques mensuelles par rapport à ceux qui ont pris le placebo (14 pour cent, p = 0.003 et p<0.001 respectivement). Par ailleurs, les patients/soignants étaient beaucoup plus susceptibles de signaler une amélioration de l'état général avec les deux doses de solution buvable de cannabidiol qu'avec le placebo (p<0,05 pour les deux comparaisons) sur la base du questionnaire portant sur l'impression globale de l'évolution selon le sujet/soignant (S/CGIC).

En outre, la proportion de patients qui ont constaté une réduction d'au moins 75 pour cent de la fréquence de leurs crises akinétiques par rapport à la base de départ était plus élevée dans le groupe prenant 20 mg/kg/jour de solution buvable de cannabidiol (25 pour cent) que dans le groupe prenant 10 mg/kg/jour de solution buvable de cannabidiol (11 pour cent) et ces proportions étaient toutes les deux plus élevées que celle du groupe prenant le placebo (3 %), p<0,001 et p = 0,05, respectivement.

La solution buvable du cannabidiol a été généralement bien toléré au cours de l'essai. Le profil des effets indésirables (EI) a été conforme à celui indiqué dans les études de phase 3 précédentes. Pour cette étude sur ces deux groupes à doses différentes, les EI les plus fréquents (> 10 %) étaient les suivants : somnolence, diminution de l'appétit, diarrhée, infection des voies respiratoires supérieures, fièvre, vomissements, rhinopharyngite et état de mal épileptique. Aucun des cas d'état de mal épileptique dans le groupe des 10 mg/kg n'a été jugé comme étant lié au traitement. On a également observé une augmentation réversible des transaminases hépatiques liée à la dose, sans augmentation de la bilirubine, survenue pour la plupart chez les patients prenant du valproate avec 20 mg/kg/jour de solution buvable de cannabidiol.

Une demande d'autorisation de mise sur le marché du nouveau médicament (NDA) a été présentée aux États-Unis auprès de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) pour solution buvable du cannabidiol en tant que traitement en association pour les crises épileptiques associées au SLG et au syndrome de Dravet (une autre forme rare d'épilepsie qui se manifeste dès l'enfance sans aucun traitement approuvé par la FDA) a été acceptée pour examen prioritaire en décembre 2017 et s'est vue assignée une date butoir selon la loi américaine d'autorisation de mise en vente sur ordonnance « PDUFA », fixée au 27 juin 2018. Le 19 avril 2018, le Comité consultatif sur les médicaments du système nerveux périphérique et central de la FDA a recommandé à l'unanimité de soutenir l'approbation de la NDA. En cas d'approbation, le médicament devrait être commercialisé sur ordonnance aux États-Unis dès le second semestre 2018. Par ailleurs, une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) a été déposée auprès de l'Agence européenne des médicaments (AEM) en décembre 2017, et une décision devrait être rendue début 2019.

À propos du syndrome de Lennox-Gastaut

L'apparition du SLG se manifeste généralement entre l'âge de trois et cinq ans, et peut avoir des origines diverses, notamment une malformation du cerveau, de graves lésions crâniennes, une infection du système nerveux central, ou une pathologie neurodégénérative ou métabolique d'origine génétique. Chez près de 30 pour cent des patients, aucune cause ne peut être décelée. Les patients atteints du SLG présentent couramment plusieurs types de crises épileptiques, notamment des crises akinétiques et convulsives qui entraînent souvent des chutes et des blessures, ainsi que des crises non convulsives. La résistance aux médicaments antiépileptiques (MAE) est courante chez les patients atteints du SLG. La plupart des enfants touchés par le SLG présentent un certain niveau de déficience intellectuelle, ainsi que des retards de développement et des troubles du comportement.

À propos de la solution buvable de cannabidiol (CBD, Epidiolex®) Solution buvable du cannabidiol, le principal produit cannabinoïde de GW, est une formulation pharmaceutique à base de cannabidiol (CBD) purifié, qui est en cours de développement pour le traitement de plusieurs troubles épileptiques rares se manifestant dès l'enfance. GW a déposé une demande de mise sur le marché du nouveau médicament auprès de la FDA pour solution buvable du cannabidiol en tant que traitement en association pour les crises épileptiques associées au SLG et au syndrome de Dravet. Cette demande a reçu une date butoir fixée au 27 juin 2018 et, si elle est approuvée, le médicament devrait être vendu sur ordonnance dès le deuxième semestre 2018. GW a également fait une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'Agence européenne des médicaments (AEM), dont la décision devrait être rendue au début de l'année 2019. À ce jour, GW a reçu la désignation de médicament orphelin de la part de la FDA pour la solution buvable de cannabidiol dans le cadre du traitement du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) et des spasmes infantiles (syndrome de West). Par ailleurs, GW a reçu la désignation « Fast Track » (procédure accélérée) de la part de la FDA pour le traitement du syndrome de Dravet et s'est vue octroyer la désignation de maladie pédiatrique rare par la FDA. La société a également reçu le statutde médicament orphelin de la part de l'Agence européenne des médicaments (AEM) pour la solution buvable de cannabidiol dans le traitement du SLG, du syndrome de Dravet, du syndrome de West et de la STB. GW évalue actuellement d'autres programmes de développement clinique portant sur d'autres troubles convulsifs orphelins, notamment des études de phase 3 sur la sclérose tubéreuse de Bourneville et les spasmes infantiles.

À propos de GW Pharmaceuticals plc et de Greenwich Biosciences

Créée en 1998, GW est une société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de traitements innovants issus de sa plateforme exclusive de produits cannabinoïdes, portant sur un large éventail de domaines pathologiques. Aux côtés de sa filiale américaine Greenwich Biosciences, GW développe un programme de médicaments orphelins dans le domaine de l'épilepsie infantile, en mettant l'accent sur la solution buvable de cannabidiol, pour lequel GW a déposé une demande d'autorisation de nouveau médicament (NDA) auprès de la FDA pour le traitement d'appoint du SLG et du syndrome de Dravet. La société continue d'évaluer la solution buvable de cannabidiol dans le cadre d'autres troubles épileptiques, et mène actuellement des essais cliniques portant sur la sclérose tubéreuse de Bourneville et les spasmes infantiles. GW a commercialisé le premier médicament sur ordonnance au monde à base de cannabinoïdes d'origine végétale, Sativex® (nabiximols), qui est approuvé pour le traitement de la spasticité due à la sclérose en plaques dans de nombreux pays hors des États-Unis et pour lequel la société planifie actuellement une étude américaine de phase 3. La société dispose d'un solide portefeuille de produits candidats supplémentaires à base de cannabinoïdes, notamment de composés qui font l'objet d'études de phase 1 et 2 pour le traitement de l'épilepsie, du glioblastome et de la schizophrénie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gwpharm.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de GW quant à des évènements futurs, y compris des déclarations concernant la performance financière, le calendrier des essais cliniques, le calendrier et les résultats de décisions réglementaires ou de propriété intellectuelle, la pertinence des produits GW déjà commercialisés et en cours de développement, les avantages cliniques de la solution buvable de cannabidiol, ainsi que le profil d'innocuité et le potentiel commercial de la solution buvable de cannabidiol. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les évènements réels peuvent différer de manière significative de ceux prévus dans le présent communiqué et dépendent d'un certain nombre de facteurs, y compris (entre autres) du succès des stratégies de recherche de GW, de l'applicabilité des découvertes faites à cet égard, du bon aboutissement en temps opportun du processus de réglementation, des incertitudes qui y sont liées, et de l'acceptation de Sativex, solution buvable du cannabidiol et d'autres produits par les consommateurs et les professionnels de santé. Une liste et une description plus détaillées des risques et incertitudes associés à un investissement dans GW peuvent être consultées dans les dossiers déposés par GW auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment dans le dernier formulaire 20-F déposé le 4 décembre 2017. Les investisseurs existants et potentiels sont invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. GW ne s'engage aucunement à mettre à jour ou réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements ou de circonstances futurs, ou autres.

