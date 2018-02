Gaza-Deux jeunes Palestiniens tués lors de la riposte israélienne

GAZA, 18 février (Reuters) - Deux adolescents palestiniens ont été tués dans des tirs israéliens contre la bande de Gaza, déclenchés à la suite d'une explosion dans laquelle quatre militaires israéliens ont été blessés, ont rapporté dimanche des médecins palestiniens.

Ce regain de violences, qui a débuté samedi et a pris fin dimanche matin, est l'un des plus importants dans la bande de Gaza depuis le conflit qui a opposé en 2014 Israël à l'organisation radicale du Hamas.

Il a commencé avec l'explosion d'une bombe à la frontière entre Israël et Gaza, dans laquelle les quatre soldats de Tsahal ont été blessés samedi. Israël a riposté par des raids aériens et des tirs de blindés contre 18 objectifs appartenant au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et au Djihad islamique.

Des médecins gazaouis ont déclaré dimanche avoir récupéré les corps de deux Palestiniens de 17 ans tués par des tirs de blindés israéliens.

Aucune organisation à Gaza n'a revendiqué l'explosion de la bombe samedi. Pour le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, ce sont les Comités de résistance populaire, l'un des groupes actifs dans la bande de Gaza, qui en sont responsables.

"Nous pourchasserons les responsables de ce qui s'est passé hier", a assuré Lieberman dimanche à Radio-Israël, en ajoutant que le Hamas était, au bout du compte, responsable de ce qui se passait dans la bande de Gaza. (Nidal al Mughrabi Eric Faye pour le service français)