Gaza-Les employés de l'UNRWA manifestent contre la baisse de l'aide US

Les écoles, les cliniques et les centres de distribution de nourriture sont restés fermés la majeure partie de la journée de lundi dans la bande de Gaza, en raison d'une manifestation de milliers d'employés de l'UNRWA, l'agence de l'Onu qui vient en aide aux réfugiés palestiniens.

Les Palestiniens sont indignés par la récente décision de Washington de réduire son aide à l'UNRWA. Plus de la moitié des deux millions d'habitants de l'enclave palestinienne dépendent du soutien de cette agence onusienne et d'autres ONG caritatives.

Les participants à la manifestation de lundi redoutent des licenciements parmi les 13.000 employés de l'UNRWA et l'arrêt de certains services. Ils ont marché en direction des bureaux de l'Onu dans la ville de Gaza en agitant des drapeaux palestiniens et en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: "La dignité n'a pas de prix".

"J'ai une famille, neuf enfants, et je n'ai jamais eu autant peur pour mon boulot qu'aujourd'hui", déclarait un professeur d'anglais de 59 ans, Ahmed Abou Souleïman.

Les autorités américaines demandent à l'UNRWA des réformes non précisées. Le 16 janvier, Washington a annoncé qu'il suspendait le versement de 65 millions de dollars et ne débloquerait de ce fait que 60 millions sur les 125 millions prévus à l'agence.

Durant l'année fiscale 2017, qui a pris fin le 30 septembre, l'UNRWA a reçu 355 millions de dollars des Etats-Unis, selon des responsables américains. (Nidal al Mughrabi; Eric Faye pour le service français)