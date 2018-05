PARIS, 14 mai (Reuters) - La France "condamne les violences" commises dans la bande de Gaza lundi, jour du 70e anniversaire de la création de l'Etat hébreu et de l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, et Emmanuel Macron s'entretiendra dans les prochains jours avec les acteurs de la région, a fait savoir l'Elysée.

"La France condamne les violences", a-t-on déclaré. "Le président de la République parlera à tous les acteurs de la région dans les prochains (jours). Il avait dès l'annonce américaine (sur la relocalisation de l'ambassade-NDLR) alerté et mis en garde sur les répercussions d'une telle décision."

Au moins 43 Palestiniens ont été tués et 2.400 blessés par l'armée israélienne lundi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, le bilan le plus lourd depuis le début des manifestations de la "Grande Marche du Retour" lancées le 30 mars dernier. (Marine Pennetier, édité par Elizabeth Pineau)