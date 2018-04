GeNeuro : met à disposition son document de référence 2017

Regulatory News:

GeNeuro (Euronext Paris: CH0308403085 – GNRO) (Paris: GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaques (SEP) et le diabète de type 1 (DT1), annonce la mise à disposition de son « 2017 Registration Document » (document de référence au titre de l’exercice 2017, en anglais), enregistré ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de GeNeuro : www.geneuro.com

Le document de référence 2017 inclut notamment le rapport financier annuel, le rapport du Président du Conseil d'Administration relatif aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et aux procédures de contrôle interne, le rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion, les rapports des Commissaires aux Comptes et les informations relatives à leurs honoraires, ainsi que les résolutions soumises au vote de la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 24 mai 2018.

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements à la fois sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou le diabète de type 1, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro compte 29 collaborateurs. Elle détient les droits sur 16 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

