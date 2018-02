Gecina : Communiqué de presse

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a été informée de la cession par Ivanhoé Cambridge d’une partie de sa participation au capital du Groupe dans le cadre d’un placement par construction accélérée d’un livre d’ordres (« accelerated book building ») auprès de plusieurs investisseurs.

Ce placement a porté sur 3,2 millions de titres Gecina, soit 4,28% du capital. La participation résiduelle d’Ivanhoé Cambridge s’établit par conséquent à 15,4% du capital.

Cette opération augmente donc la taille du flottant offrant plus de liquidité et favorisant ainsi un accès plus large des investisseurs au titre.

