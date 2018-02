Gecina : Secondesk salue l’arrivée de clients prestigieux au 159, sa nouvelle adresse de coworking et bureaux flexibles à Neuilly

Regulatory News:

Ouvert au début du mois de janvier, le 159 avenue Charles de Gaulle propose à Neuilly-sur-Seine 2 200 m² d’espaces de coworking et de bureaux privatifs. Idéalement situé entre Paris et La Défense, sur la ligne 1, cette nouvelle adresse du réseau Secondesk est déjà commercialisée à près de 45%, notamment par des entreprises prestigieuses comme une filiale du groupe LVMH à la recherche de solutions immobilières flexibles et très bien localisées.

Gecina a imaginé Secondesk comme une offre complémentaire aux espaces de bureaux traditionnels pour répondre aux nouveaux modes de travail, marqués notamment par la digitalisation des outils, le nomadisme croissant des salariés et le développement de méthodes plus collaboratives. Gecina lance à Neuilly le 159, une nouvelle adresse Secondesk, conçue et aménagée par l’agence Saguez&Partners. Cet espace innovant propose une offre de bureaux flexibles et privatisables, en complément des espaces de coworking et une creative room, espace de réunion modulable propice au déploiement de l’imagination collective.

Une application smartphone et un site Internet dédiés facilitent la réservation des différents espaces. Si le parcours client est entièrement digitalisé, des Welcome Managers sont également présents au 159 pour accueillir les clients, proposer des événements et animations à destination de la communauté de coworkers et proposer une offre de services à la carte (petit-déjeuner, traiteur, privatisation des espaces, etc.).

Le développement de Secondesk permet à Gecina de compléter son offre d’espaces de travail et de services, répondant ainsi aux besoins de ses clients en matière de flexibilité et d’offre de services. Secondesk accueille non seulement des coworkers et des TPE mais aussi des salariés de grandes entreprises à la recherche de solutions immobilières flexibles pour accueillir des équipes le temps d’un projet et répondre à des croissances fortes d’activités.

Secondesk Neuilly a ainsi séduit, un mois après son ouverture, de nombreux clients dont une filiale du groupe de luxe LVMH.

