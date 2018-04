Gecina : conclut avec ING France le premier contrat de crédit responsable indexé sur son rating GRESB

Regulatory News :

Gecina (Paris:GFC), première foncière de bureau d’Europe, a signé avec ING France un contrat de crédit responsable de 150 M€ dont la marge dépendra notamment de sa performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), mesurée par son rating GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Il s’agit du premier financement GRESB de l’industrie immobilière.

Ce rating, déterminé annuellement par GRESB, mesure les avancées de Gecina par rapport à ses pairs au travers de différents indicateurs RSE. Le concept de contrat de crédit responsable est annonciateur d’une nouvelle approche n’intégrant pas uniquement l’impact environnemental mais également les aspects sociétaux et de gouvernance de manière globale.

Avec un rating GRESB de 93/100, Gecina est la quatrième foncière bureau la mieux notée au niveau mondial.

Méka Brunel, directrice générale de Gecina, déclare : « La RSE est une priorité pour Gecina et nous recherchons constamment à améliorer notre performance dans ce domaine comme l’illustre notre nouveau plan « 2020 CSR ». Nous pensons que l’intégration de critères RSE dans tous les aspects de notre activité est clé pour accélérer notre transformation et créer de la valeur pour nos clients, nos actionnaires et notre industrie en général. Avec ce contrat de crédit responsable, Gecina illustre ses fortes convictions en termes de RSE en mettant sur un pied d’égalité ses préoccupations sociétales et environnementales avec ses objectifs financiers. La RSE est partie prenante de notre stratégie et de notre activité. L’avenir est de renforcer celle-ci et la mise en place d’un contrat de crédit responsable est un nouveau pas dans cette direction ».

Karien Van Gennip, directrice générale d’ING France, indique : « Nous sommes ravis d’apporter à nos clients des solutions innovantes en termes de financements responsables. Gecina est clairement en première ligne en matière environnementale, sociétale et de gouvernance. Nous sommes fiers de conclure le premier contrat de crédit responsable indexé sur le rating GRESB avec l’un des leaders de l’immobilier de bureau et résidentiel. Au sein d’ING, nous avons illustré notre fort engagement en matière de financement responsable dans des secteurs variés au cours des dernières années. Nous sommes convaincus que les financements responsables vont devenir un nouveau standard de notre industrie et nous continuerons de trouver des solutions innovantes afin d’encourager nos clients sur ce chemin ».

Sander Paul van Tongeren, co-fondateur et directeur général de GRESB, déclare : « Nous sommes très encouragés par le fait qu’ING France et Gecina fassent un pas important en matière de financement responsable en concluant un contrat de crédit responsable dont la marge sera liée à la performance RSE mesurée par le rating GRESB. Cet engagement de Gecina et d’ING France crée des opportunités claires pour les foncières ou les fonds qui souhaitent améliorer leur performance en matière de RSE et bénéficier directement de celle-ci sur la foi d’engagement fort d’amélioration ».

Gecina, vivre la ville autrement

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,6 milliards d’euros à fin 2017 situé à près de 93% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle de diversification composé d’actifs résidentiels et de résidences étudiants. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

