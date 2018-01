Generali France affiche des taux compris entre 1,91% et 2,68% pour ses fonds en euros du réseau CGPI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generali a dévoilé les taux de rendement pour les fonds en euros de ses contrats distribués par les réseaux CGPI. Dans le réseau Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), le fonds en euros Innovalia du contrat Himalia enregistre un taux de 2,59% contre 2,81% en 2016. Le fonds AGGV (Actif Général Generali Vie) du même contrat affiche un taux de 1,96% en 2017 contre 2,14% l'année précédente. Le fonds en euros Exilence sert, quant à lui, un taux de 2,68% contre 2,05 en 2016.Concernant le contrat Xaélidia, les fonds Euro Innovalia et AGGV enregistrent respectivement des taux de 2,59% et 1,96% contre 2,81% et 2,14% en 2016.Le Perp Generali Patrimoine affiche un taux de 1,91% en 2017 contre 2% en 2016.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps, précise la filiale française de l'assureur italien.En 2017, Generali France a de nouveau fait le choix d'une gestion prudente et diversifiée de ses actifs, dans un contexte de taux bas. Cette politique a permis de modérer la baisse des taux de participation aux bénéfices, assure l'assureur dans un communiqué.En effet, alors que les marchés actions ont enregistré une hausse significative sur fond de reprise progressive de l'économie mondiale, les rendements obligataires sont restés à des niveaux très bas durant l'année écoulée (OAT 10 ans : 0,8 % en moyenne sur 2017) après avoir atteint un point historiquement bas en 2016.Le ratio de solvabilité économique du groupe Generali à fin septembre 2017 s'élève à 215 % et atteste de sa solidité financière (modèle interne selon les critères Solvabilité 2)." L'érosion des rendements des fonds en euros se confirme encore cette année. Notre enjeu est de limiter la dilution de nos portefeuilles obligataires, tout en proposant d'autres alternatives plus porteuses afin que nos clients puissent diversifier leur épargne. ", indique Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France, en charge de la clientèle patrimoniale.