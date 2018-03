Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generali SpA a annoncé le lancement de Generali Global Infrastructure (GGI), une nouvelle plateforme d’investissement dans la dette d’infrastructures, qui constitue l’étape fondatrice de la stratégie de gestion d’actifs multi-boutiques du groupe. Generali Investment Partners, nouvelle entité du groupe, sera chargée de la gestion de la plateforme d’investissement multi-boutiques dont l'objectif est de devenir la plus importante de ce type en Europe.GGI, la première boutique créée avec Generali Investment Partners, va mettre en place des stratégies d'investissement dans la dette d'infrastructures pour les clients internes aussi bien qu'externes. Elle bénéficiera de l'engagement financier significatif de Generali Group à l'égard de la classe d'actifs, de son expertise en matière de solutions de gestion actif/passif et des compétences de premier plan de l'équipe de gestion.Les actifs sous gestion confiés par les investisseurs institutionnels externes devraient atteindre 2,5 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, puis doubler au cours des cinq suivantes.GGI est un partenariat stratégique dont l'assureur italien détient une participation majoritaire. Les autres partenaires de la joint-venture sont Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles Lengaigne, trois spécialistes du financement des infrastructures très expérimentés et ayant des historiques de performance de grande qualité.Timothy Ryan, CEO de Generali Asset Management, a déclaré : " Il s'agit d'une étape importante dans notre démarche d'amélioration de l'activité de gestion d'actifs de Generali. Elle démontre notre engagement total dans la réalisation de notre plan de développement, dont l'objectif est de contribuer aux bénéfices nets du Groupe à hauteur d'environ 150 millions d'euros d'ici 2020 ".