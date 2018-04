Genomic Vision: Information financière du 1er trimestre 2018

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), publie aujourd’hui ses revenus et sa trésorerie1 au 31 mars 2018.

Revenus du 1er trimestre 2018

En milliers d’Euros T1 2018 T1 2017 Produits de R&D Quest Diagnostics 75 75 Ventes de produits 172 117 Dont marché de la recherche (LSR) 128 84 Dont diagnostic in-vitro (IVD) 44 33 Total chiffre d’affaires 247 192 Autres revenus 380 345 Total revenus de l’activité 627 537

Les ventes de produits et services du 1er trimestre 2018 progressent de +47% à 172 K€, reflétant une bonne traction des ventes chez les clients existants. En raison de l’effet de saisonnalité observé à chaque début d’année, Genomic Vision n’a pas réalisé de ventes de plateformes au cours de la période, mais la société a engagé plusieurs contacts commerciaux qui devraient se concrétiser par des installations et des ventes de plateformes au cours de l’exercice.

Par marché, l’analyse des ventes s’établit comme suit :

sur le segment LSR : +52% à 128 K€ grâce aux ventes de petits équipements et consommables et l’offre de services ;

sur le segment IVD : +33% à 44 K€, composés essentiellement des ventes récurrentes au sein de la base de clients installée.

Le chiffre d’affaires total du 1er trimestre 2018 s’élève à 247 K€ (+29%), tenant compte de produits de R&D avec Quest Diagnostics qui correspondent à l’étalement sur l’année des paiements de licences pour 75 K€.

Le total des revenus de l’activité du 1er trimestre 2018, après prise en compte des autres revenus de 380 K€, correspondant aux crédits d’impôt (CIR, CII, CICE) et aux subventions de R&D, ressort à 627 K€, soit une hausse de +17% par rapport au 1er trimestre 2017.

Structure financière au 31 mars 2018

Genomic Vision dispose d’une trésorerie de 1,3 M€ au 31 mars 2018, contre 2,0 M€ au 31 décembre 2017, qui tient compte de l’exercice d’une 7ème tranche d’OCABSA de 1,0 M€ et de la 2ème tranche de préfinancement du crédit d’impôt recherche 2017 de 0,5 M€. La consommation de trésorerie sur la période ressort à 2,2 M€.

Compte tenu de 5,5 M€ de financement additionnel disponible au 31 mars 2018 sous forme d’OCABSA, des mesures de réduction des coûts de fonctionnement et du développement attendu des ventes, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires pour poursuivre le développement sur ses marchés cibles jusqu’au 1er trimestre 2019. La société étudie différentes options pour préparer le financement des prochaines étapes de son développement.

FiberVision S, nouvelle plateforme destinée au marché de la recherche

Genomic Vision a présenté, en avant-première, son nouveau scanner automatique dédié aux applications pour les laboratoires de recherche, FiberVision S, au congrès annuel de l’AACR (American Association for Cancer Research) qui s’est tenu du 14 au 18 avril 2018 à Chicago (Illinois, Etats-Unis). Cette plateforme a été conçue plus compacte et surtout plus ouverte pour offrir une très grande flexibilité et une polyvalence aux utilisateurs dans le but de répondre à leurs différentes applications de recherche. Cette nouvelle plateforme a suscité un vif intérêt des chercheurs puisqu’elle dispose de nouvelles fonctionnalités, telles que le calibrage du spectre des longueurs d’ondes, particulièrement adaptées pour les études du génome, notamment en oncologie.

De son côté, la plateforme FiberVision avec sa capacité de chargement et son haut débit, reste la plateforme de référence pour le marché du diagnostic, tant pour les centres cliniques que pour les laboratoires centraux.

Frédéric Tarbouriech, Directeur financier de Genomic Vision, commente : « Malgré un effet de saisonnalité sur les ventes de plateformes, largement anticipé et qui marque régulièrement nos débuts d’année, nous avons connu un premier trimestre 2018 dynamique par rapport au premier trimestre 2017 grâce à la montée en puissance progressive de nos revenus récurrents. Ces derniers montrent une demande croissante pour nos consommables et services dans le peignage moléculaire, tant en termes d’activités IVD que LSR. Nous avons par ailleurs poursuivi notre gestion stricte de dépenses qui nous permet de continuer à nous développer sur ces deux segments stratégiques de manière ciblée, tout en étudiant diverses options pour renforcer notre structure financière. Nous sommes ravis de lancer prochainement FiberVision S, notre nouvelle plateforme adaptée au marché de la recherche, qui devrait nous permettre d’intensifier les ventes de plateformes sur le 2nd semestre 2018. De plus, la récente présentation du peignage moléculaire lors du séminaire NIST-FDA2 aux Etats-Unis sur l’édition du génome devant un public d’acteurs clés, scientifiques et industriels, devrait accroître sensiblement notre visibilité et permettre d’accélérer le développement de nos ventes sur ce marché émergent, notamment dans le contexte d’un besoin accru pour des outils de contrôle performants. »

Prochaines publications financières*

Assemblée générale des actionnaires : le mardi 19 juin 2018

Résultats semestriels 2018 : le mercredi 25 juillet 2018

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : le mercredi 24 octobre 2018

* Les publications auront lieu avant l’ouverture du marché Euronext.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 60 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 mars 2017, sous le numéro d’enregistrement R.17-009, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

1 Données non auditées

2 NIST: National Institute of Standards and Technology; FDA: Food and Drug Administration, l’autorité de santé nord-américaine

