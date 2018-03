Genomic Vision: RÉSULTATS ANNUELS 2017 0 0 21/03/2018 | 07:02 Envoyer par e-mail :

portées par la vente de 5 plateformes FiberVision ®

Total des revenus de l'activité en hausse de +7% à 3,6 M€

Charges opérationnelles courantes nettes stables Regulatory News: Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 20171. Aaron Bensimon, Cofondateur et Président du Directoire de Genomic Vision, commente : « 2017 a été une année de structuration importante de nos diverses activités afin de s’imposer sur les marchés de la recherche et du diagnostic. En effet, seulement un an après notre percée sur le nouveau segment LSR, nous avons réussi à mettre en place des projets de collaboration avec des acteurs majeurs du domaine, tels qu’AstraZeneca ou Editas Medicine, respectivement dans la réplication et le contrôle qualité de l’édition du génome, deux champs de recherche dynamiques et très convoités. En prenant en compte notre premier accord commercial en Chine et l’adoption de notre technologie par Cologne Center for Genomics en Allemagne, l’un des plus grands instituts génétiques européens, nous pouvons clairement attester d’un fort intérêt pour notre technologie de peignage moléculaire sur ce segment de marché en plein essor. Concernant le diagnostic in-vitro, nous avons réalisé de solides avancées sur l’ensemble de nos tests qui se sont concrétisées par une première vente de plateforme FSHD en Chine, pays d’intérêt stratégique pour le développement de nos activités, la publication des résultats intermédiaires positifs du test de dépistage du cancer du col de l’utérus (test HPV) et, plus récemment, l’intensification de notre partenariat avec Quest Diagnostics dans l’atrophie musculaire spinale (SMA). Ce partenariat étendu pourrait, en cas de succès, constituer une future source de revenus complémentaires sous forme de redevances sur les ventes de tests SMA développés par Quest Diagnostics. L’ensemble de ces réalisations constituent un socle solide pour accélérer notre croissance en 2018 et au-delà. » _______________

1 États financiers audités, examinés par le Conseil de surveillance le 20 mars 2018. Résultats annuels 2017 (en milliers d’euros – données IFRS) 2017 2016 Produits de R&D en collaboration avec Quest Diagnostics 364 316 Ventes de produits et de services 1 777 1 257 Dont marché de la recherche (LSR) 1 148 889 Dont diagnostic in-vitro (IVD) 629 368 Total chiffre d’affaires 2 141 1 573 Autres revenus 1 471 1 793 Total revenus de l’activité 3 612 3 366 Charges opérationnelles courantes nettes (hors paiement fondé sur des actions) -11 652 -11 758 Résultat opérationnel courant avant paiement fondé sur des

actions2 -8 040 -8 392 Charges liées au paiement fondé sur des actions -419 -253 Autres charges et produits opérationnels -605 -14 Résultat opérationnel -9 064 -8 660 Résultat net -9 071 -8 613 Les ventes de produits et de services de l’exercice 2017 progressent de +41% à 1,8 M€, dont : 1,1 M€ réalisé sur le segment de marché LSR (+29% par rapport à l’exercice 2016) grâce à la vente de

3 plateformes FiberVision ® sur la période et la montée en puissance progressive des ventes de consommables et de services, notamment dans le domaine de la réplication de l'ADN ;

l’ADN ;

3 plateformes FiberVision sur la période et la montée en puissance progressive des ventes de consommables et de services, notamment dans le domaine de la réplication de l’ADN ; 629 K€ réalisés sur le segment de marché IVD (+71% par rapport à l’exercice 2016) provenant des ventes de 2 plateformes FiberVision® ainsi que du test FSHD en France, du démarrage de la vente du test FSHD en Chine dans un centre clinique et des redevances versées par Quest Diagnostics qui commercialise ce test aux États-Unis. Le chiffre d’affaires total de l’exercice 2017 progresse de +36% à 2,1 M€ et intègre 364 K€ de produits de R&D avec Quest Diagnostics qui correspondent à l’étalement sur l’année des paiements de licences et au paiement d’un premier jalon sur un projet collaboratif dans la SMA. Le total des revenus de l’activité de l’année 2017 s’élève à 3,6 M€, soit une amélioration de +7% par rapport à 2016, et tient compte des autres revenus de 1,5 M€, correspondant aux crédits d’impôt (CIR, CII, CICE) et aux subventions de R&D. Les charges opérationnelles courantes nettes (hors paiement fondé sur des actions) s’élèvent à 11,7 M€, stables par rapport à 2016, et se décomposent principalement comme suit en plus du coût des ventes : 4,5 M€ de frais de R&D, en baisse de 24% en raison du recentrage sur les projets à plus forte valeur ajoutée et d’une bonne maîtrise des coûts. Ces dépenses correspondent principalement aux études cliniques sur les produits de diagnostic in vitro et au développement ciblé de nouveaux services et outils à destination du marché LSR.

et au développement ciblé de nouveaux services et outils à destination du marché LSR. 3,4 M€ de dépenses associées aux ventes et au marketing, soit une hausse de +31% qui reflète la politique d’investissement dans les équipes commerciales de Genomic Vision initiée en 2016 et poursuivi au premier semestre 2017, afin d’optimiser la couverture commerciale de Genomic Vision pour adresser l’industrie pharmaceutique, les sociétés de l’édition du génome, les centres académiques de recherche en science de la vie et les centres cliniques de référence dans l’IVD.

2,4 M€ de frais généraux (-5%) en ligne avec le plan de réduction des coûts mené par la société. _______________

2 Le résultat opérationnel courant avant paiement fondé sur des actions est défini et présenté dans la note 2.3.22 Information sectorielle dans les états financiers IFRS annuels au 31 décembre 2017 qui seront mis en ligne dans les délais légaux. Le résultat opérationnel courant avant paiement fondé sur des actions s’établit à -8,0 M€ au 31 décembre 2017 contre -8,4 M€ au 31 décembre 2016. Après prise en compte, pour un total d’environ 1,0 M€, des charges liées au paiement fondé sur des actions et des autres charges opérationnelles, qui correspondent principalement aux coûts non-récurrents liés à un plan de restructuration mis en œuvre au 2ème trimestre 2017, le résultat opérationnel ressort à -9,1 M€ au 31 décembre 2017 contre -8,7 M€ au 31 décembre 2016. Le résultat net s’établit à -9,1 M€ au 31 décembre 2017 contre -8,6 M€ un an plus tôt. Au 31 décembre 2017, l’effectif de Genomic Vision est composé de 49 personnes, contre 63 personnes au 31 décembre 2016. Structure financière au 31 décembre 2017 Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 2,0 M€ au 31 décembre 2017 contre 1,0 M€ au 30 septembre 2017. Ce niveau de trésorerie inclut 1,4 M€ de crédit d’impôt recherche 2016 remboursé en octobre 2017, le préfinancement du crédit d’impôt recherche 2017 pour une première tranche de 0,6 M€, ainsi que 1,5 M€ issu de l’émission des 5ème et 6ème tranches d’OCABSA. La consommation de trésorerie nette (hors ressources de financement par OCABSA) ressort à 8,3 M€ sur l’exercice 2017. Compte tenu de 6,5 M€ de financement additionnel disponible sous forme d’OCABSA, dont les termes ont été renégociés pour permettre plus de flexibilité, et des mesures de réduction des coûts de fonctionnement, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires au cours des 12 prochains mois pour poursuivre le développement sur ses marchés cibles. Frédéric Tarbouriech, Directeur financier de Genomic Vision, commente : « L’exercice 2017 se caractérise notamment par une solide progression de +36% de notre chiffre d’affaires, portée par la vente de 5 plateformes FiberVision® et la montée en puissance progressive des services associés. Cette croissance a été menée dans le contexte d’une bonne maîtrise de nos dépenses opérationnelles, grâce à la mise en œuvre des mesures de réduction de coûts de fonctionnement et à l’allocation de nos ressources financières aux projets le plus créateurs de valeur à long terme. Compte tenu des investissements réalisés dans notre force de vente, désormais dimensionnée pour couvrir de manière efficace nos principaux marchés, nous sommes confiants dans la croissance de nos ventes accompagnée d’une amélioration de nos performances financières. » Développement dynamique en 2017 Au cours de l’exercice 2017, Genomic Vision a poursuivi son développement vigoureux et ciblé, avec des applications sur sa plateforme polyvalente de peignage moléculaire répondant aux besoins de la recherche pour le développement de nouvelles thérapies en oncologie, de la recherche et du contrôle qualité pour l’édition du génome et du diagnostic précoce de cancers et maladies génétiques : Marché des laboratoires de recherche (LSR) Collaboration technologique avec AstraZeneca dans le domaine de l’oncologie Genomic Vision a signé, au mois de mai 2017, un accord de collaboration technologique avec AstraZeneca dans le cadre de la recherche de nouveaux traitements anticancéreux. La plateforme de peignage moléculaire FiberVision® de Genomic Vision est utilisée pour évaluer le rôle des inhibiteurs de la tyrosine kinase WEE1 sur les cellules cancéreuses et étudier la réparation des dommages subis par l’ADN. Projet de recherche avec Editas Medicine dans l’édition du génome La société a réalisé des travaux de recherche conjoints avec Editas Medicine sur l’utilisation du peignage moléculaire pour l’évaluation de l’intégrité de l’ADN après édition par CRISPR/Cas9. Ces travaux ont été présentés à la 3ème édition du Cold Spring Harbor Laboratory meeting en juillet 2017. Accord de distribution avec le chinois APG Bio Ltd En juin 2017, la société a conclu une alliance commerciale avec APG Bio Ltd, un acteur leader de la génomique en Asie, pour la distribution de ses solutions et services destinés aux laboratoires de recherche en Chine, Hong-Kong et Macao. Lancement de la plateforme d’e-commerce « GV Store » A la fin du 1er semestre 2017, Genomic Vision a lancé sa plateforme d’e-commerce, GV Store, permettant à la clientèle internationale de commander et payer en ligne ses produits, notamment les consommables, et services de recherche. Cette plateforme constitue un support plus efficace pour les équipes Marketing & Vente visant à faciliter le déploiement du peignage moléculaire auprès des laboratoires de recherche et permet d’optimiser le traitement administratif. Adoption du peignage moléculaire par Cologne Center for Genomics (CCG) Après plusieurs mois de tests sur la plateforme FiberVision®, CCG, un centre européen d’excellence en recherche génétique basé à Cologne (Allemagne), a adopté en juillet 2017 le peignage moléculaire pour la découverte de nouveaux biomarqueurs dans des anomalies génétiques complexes. L’équipe de Cologne s’intéresse tout particulièrement aux mutations du facteur H dans la perspective d’évaluer le risque encouru par les patients atteint du Syndrome hémolytique et urémique à recevoir une greffe de rein. Portefeuille de tests de diagnostic in vitro (IVD) Dystrophie Facio-Scapulo-Humérale (test FSHD) En octobre 2017, Genomic Vision a initié la commercialisation du test de diagnostique FSHD en Chine avec AmCare Genomics Laboratory qui a acquis une plateforme de peignage et démarré la commercialisation du test FSHD dans un premier centre clinique. Une nouvelle plateforme FiberVision® a par ailleurs été vendue à l’hôpital de la Timone à Marseille pour remplacer la plateforme précédente. Papillomavirus humain (test HPV) Genomic Vision a présenté les premiers résultats de son essai clinique dans le dépistage du cancer du col de l’utérus (test HPV) mené sur 600 patientes en République tchèque. Une analyse intermédiaire portant sur 126 d’entre elles a montré que l’intégration de 14 souches HPV à haut risque (HPV-HR) détectée par peignage moléculaire présenterait un indicateur pertinent de la progression des lésions précancéreuses et leur degré de sévérité. Ces résultats intermédiaires ont ensuite été présentés à la conférence annuelle Eurogin 2017. Les résultats complets sont attendus au cours du 2ème trimestre 2018. Cancer du sein et de l’ovaire (test BRCA) L’étude BRCA 1000, menée par Genomic Vision sur la base des échantillons d’ADN fournis par Quest Diagnostics, se poursuit. Ses résultats, attendus en 2018, orienteront les décisions stratégiques de Quest Diagnostics concernant ce test, dans un contexte de marché où l’analyse de prédisposition aux cancers héréditaires du sein n’est plus uniquement basée sur les gènes BRCA1 et BRCA2, mais sur un panel de plus de 30 gènes. Atrophie musculaire spinale (test SMA) Tout au long de l’exercice, Quest Diagnostics et Genomic Vision ont poursuivi leur travail d’analyse visant à identifier de nouveaux biomarqueurs qui permettraient la détection des porteurs sains de cette atrophie des muscles dévastatrice. L’objectif étant de déterminer un programme de développement conjoint d’un test de diagnostic pour la population afro-américaine ayant une prévalence plus importante de la maladie. Evénements récents Renforcement de la collaboration avec Quest Diagnostics Genomic Vision a récemment étendu sa collaboration avec Quest Diagnostics dans le cadre du projet SMA. Sur la base des résultats préliminaires prometteurs obtenus en 2017, les deux sociétés ont décidé d’accélérer leur programme de recherche visant à potentiellement développer un test de dépistage par peignage moléculaire. En cas de développement et de commercialisation, par Quest Diagnostics, de nouveaux tests issus de cette collaboration, Genomic Vision recevra des redevances sur le total des ventes. Gouvernance Conseil de surveillance Monsieur Neil Butler, membre du conseil de surveillance, a pris sa retraite et démissionné de ses fonctions de membre du conseil de surveillance et du comité d’audit avec date d’effet au 4 janvier 2018. Directoire Le 12 décembre 2017, le Conseil de surveillance a nommé Frédéric Tarbouriech, directeur administratif et financier, comme membre du Directoire de Genomic Vision avec date d’effet au 1er janvier 2018. Prochaines publications financières* ● Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : le vendredi 27 avril 2018 ● Assemblée générale des actionnaires : le mardi 19 juin 2018 ● Résultats semestriels 2018 : le mercredi 25 juillet 2018 ● Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : le mercredi 24 octobre 2018 * Les publications auront lieu avant l’ouverture du marché Euronext. *** A PROPOS DE GENOMIC VISION GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche. La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 60 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907). www.genomicvision.com Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable AVERTISSEMENT Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 mars 2017, sous le numéro d’enregistrement R.17-009, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180320006625/fr/

