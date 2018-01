George Weah tempère les attentes, projette une réforme agraire

par Edward McAllister

Le président-élu du Liberia, George Weah, a fixé mardi des objectifs relativement modestes pour son mandat de six ans, promettant de rendre le pays autonome sur le plan agricole et de rénover les infrastructures.

Dans sa première interview depuis sa victoire avec plus de 60% des voix au second tour de l'élection présidentielle, l'ancienne star du football de 51 ans a commencé à préciser son programme.

George Weah, qui succédera ce mois-ci à Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Nobel de la paix au pouvoir depuis janvier 2006, avait affiché samedi sa volonté d'ouvrir le pays aux investissements étrangers et à le libérer du fléau de la corruption..

"Je veux que nous soyons autonomes afin que nous puissions exporter", a déclaré le président élu lors d'une interview exclusive à Reuters.

"Le gouvernement est responsable de (la mise en oeuvre de) programmes agricoles pour que le peuple soit en mesure de cultiver sa propre nourriture", a-t-il ajouté, citant notamment le Ghana et des pays voisins au nombre des exportateurs. "Ils exportent et nous pouvons le faire", a-t-il dit.

Plus de 60% des Libériens travaillent dans le secteur agricole, où des multinationales ont investi largement dans les plantations d'huile de palme. Mais l'agriculture stagne en raison d'une faible productivité, contraignant le pays à importer plus de 80% des aliments de base.

Le président-élu, natif du bidonville de Clara Town, à Monrovia, promet en outre de s'attacher à améliorer les infrastructures.

"Les routes sont cruciales pour la connectivité", a-t-il déclaré. "Nous avons des partenaires et nous avons des revenus dont nous garantirons qu'ils iront à la construction de nos routes", a-t-il ajouté.

L'ancien avant-centre de Monaco, du PSG et du Milan AC a promis en outre de s'entourer d'experts et conseillers de premier rang et invité les Libériens expatriés à revenir au pays.

"Nous aurons des économistes pour nous mettre sur la voie. Ils vont regarder ce qu'il y a dans les caisses et trouver comment aller de l'avant", a-t-il dit.

(Julie Carriat pour le service français)