Gestion-Les émergents victimes des taux, du dollar et du pétrole-BAML

PARIS, 14 mai (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs investis en dettes comme en actions émergentes ont subi des rachats au cours de la semaine au 9 mai qui rompent avec l'engouement des investisseurs pour cette classe d'actifs, montre une étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research, publiée vendredi. Les fonds dédiés aux actions - toutes catégories confondues - ont bénéficié de souscriptions nettes à hauteur de 3,6 milliards de dollars (3,01 milliards d'euros) après deux semaines de quasi-stagnation et ceux spécialisés sur l'obligataire ont enregistré des sorties nettes limitées de 1,2 milliard de dollars, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds spécialisés sur les actions européennes ont connu une neuvième semaine consécutive de décollecte à hauteur de 2,0 milliards de dollars sur la période tandis que ceux dédiés aux actions américaines ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 4,8 milliards de dollars. Les fonds en actions japonaises ont enregistré des rachats modestes de 400 millions de dollars. Le mouvement marquant de la semaine a porté sur les actifs émergents avec les rachats les plus importants en une semaine sur les fonds en actions depuis août 2017 (-1,6 milliard de dollars) et une troisième semaine consécutive de sortis sur les fonds obligataires (62,1 milliards de dollars) pour la première fois depuis décembre 2016. Les actifs émergents subissent les effets du durcissement des conditions financières à l'échelle mondiale lié au mouvement de hausse des taux, d'appréciation du dollar, et d'augmentation des cours du pétrole, qui pénalise les pays importateurs de brut, expliquent les analystes de BofA Merrill Lynch. Les fonds investis en métaux précieux, principlament l'or, ont bénéficié de souscriptions nettes limitées de 600 millions de dollars dans un contexte géopolitique contrasté entre le rétablissement par le président américain Donald Trump des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran et la détente des relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 9 mai 2018 Actions +3,6 +125,42 Obligataires -1,2 +50,19 Monétaires +13,09 -40,97 Matières premières +0,69 5,88 (Marc Joanny)